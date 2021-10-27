Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211027/rekabet-kurumu-raportorleri-zincir-marketlere-ceza-istedi-1050223471.html
Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
Rekabet Kurulu'nun salgın süresince görülen fiyatlama davranışlarına yönelik zincir marketlere yönelik soruşturmasında sözlü savunmalar alındı. Savunmalarda... 27.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-27T12:51+0300
2021-10-27T12:53+0300
ekonomi
rekabet kurulu
market
fahiş fiyat
a101
bim
şok
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048725179_18:0:647:354_1920x0_80_0_0_9b93eabecd825d95268b68297cc1c811.jpg
Rekabet Kurulu, salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı.Dünya Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın haberine göre, sözlü savunmalar öncesi Rekabet Kurulu raportörleri hazırladıkları rapora ilişkin bilgi verdi. Raportörler, bazı zincir marketlere ceza verilmesini talep etti.Soruşturma kapsamında iddia nitelikli olan raportör açıklamasına göre, A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok, Savola ve Procter &amp; Gamble hakkında idari para cezası talep edilirken, ayrıca ilgili şirketlerin ihlallerinin “kartel” niteliği taşıdığı ve bu nedenle artırılması talep edildi. Kanuna aykırı eylemlerin 2018 yılına kadar uzandığını ileri süren raportörler, A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok ve Savola bakımından ihlalin bir yıldan uzun, beş yıldan kısa sürdüğü, bu nedenle temel para cezasının, Ceza Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince yarısı oranında artırılarak uygulanması; A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok, Savola ve Procter &amp; Gamble’ın soruşturma sonrasında dahi kartele devam ettiği ileri sürülerek para cezasında artırım istendi. Raportörler ayrıca herhangi bir hafifletici unsur görmediklerini belirttiler.Raportörlerce, tedarikçi Savola hakkında ayrıca, Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği, ayrıca idari para cezası verilmesi talep edildi.Sayılan şirketler ve soruşturmaya konu Dernek hakkında ise bulguya ulaşılamadığı belirtildi.Raportörlerce hazırlanan rapora göre, bazı zincir marketler ile onlara ürün sağlayan tedarikçilerden 29 teşebbüs hakkında uyumlu eylem, rekabeti önleyici anlaşmayı yasaklayan Rekabet Kanunu 4. Maddesi kapsamında soruşturma açıldığı hatırlatıldı.Raportörler, “A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve Şok zincir mağazaların doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla, satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, elde edilen belgelerde “piyasanın organize edildiği”, artırılan fiyatların “rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı” yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunurken, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği” bilgisini verdiler. Raportörler, bu şekilde uyarılan ancak fiyat yükseltmeyen zincir marketlerin de bölgesel olarak fiyat indirimleri, tedarikçiye iade faturası kesmek gibi yöntemlerle cezalandırıldığını iddia etti. Raportörler, “Böylelikle A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve Şok’un satışa sundukları pek çok ürünün satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri..” sonucunu savundu.Raportörler ayrıca, tedarikçi nitelikli Savola ile Procter &amp; Gamble’ın da kendi ürünleri bakımından adı geçen zincir marketler arasında satış fiyatlarına ve fiyat artışlarına yönelik olarak gerçekleşen koordinasyonun sağlanmasına yönelik rol oynadığı, geleceğe dönük satış fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerinin paylaşımına aracılık ettikleri iddiasıyla 4. Maddeye aykırı suç işlediğini ileri sürdüler.'Salgında maliyetler arttı' savunmasıNTV'nin haberine göre ise, savunmalarda sektör temsilcileri salgın süresince artan maliyetlere dikkat çekti. Temsilciler, bu süreçte ürünlerin sevkiyatı ve ithalatının kısıtlandığını, nakliye maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirtti.İlave istihdam, hijyen ürünlerinin alımı, ek servis araçları kullanımı ve Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında son kullanım tarihli meyve, sebze ve tavuk gibi ürünlerin yönetim maliyeti gibi işletme giderlerinin de ek maliyetler getirdiği ifade edildi.Dünya Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın haberine göre, soruşturma kapsamında iddia nitelikli olan raportör açıklamasına göre, A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok, Savola ve Procter &amp; Gamble hakkında idari para cezası talep edilirken, ayrıca ilgili şirketlerin ihlallerinin “kartel” niteliği taşıdığı ve bu nedenle artırılması talep edildi. Kanuna aykırı eylemlerin 2018 yılına kadar uzandığını ileri süren raportörler, A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok ve Savola bakımından ihlalin bir yıldan uzun, beş yıldan kısa sürdüğü, bu nedenle temel para cezasının, Ceza Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince yarısı oranında artırılarak uygulanması; A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok, Savola ve Procter &amp; Gamble’ın soruşturma sonrasında dahi kartele devam ettiği ileri sürülerek para cezasında artırım istendi. Raportörler ayrıca herhangi bir hafifletici unsur görmediklerini belirttiler.5 zincir market için müfettiş görevlendirilmiştiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat iddiaları hakkında yaptığı bir açıklamada, "Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" ifadelerini kullanmış, ardından 5 zincir markette incelemeler başlatılmıştı.Ticaret Bakanlığı da, 5 büyük zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Müfettişleri görevlendirildiğini açıklamıştı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048725179_96:0:568:354_1920x0_80_0_0_678d442bbc0348cb8c138a113705eb3a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rekabet kurulu, market, fahiş fiyat, a101, bim, şok

Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi

12:51 27.10.2021 (güncellendi: 12:53 27.10.2021)
© İHAmarket
market - Sputnik Türkiye, 1920, 27.10.2021
© İHA
Abone ol
Rekabet Kurulu'nun salgın süresince görülen fiyatlama davranışlarına yönelik zincir marketlere yönelik soruşturmasında sözlü savunmalar alındı. Savunmalarda şirketler salgının yarattığı ekstra maliyetlere dikkat çekti. Rekabet Kurulu raportörleri zincir marketlere ağırlaştırılmış “kartel” cezası talebinde bulundu.
Rekabet Kurulu, salgını sürecinde, perakende gıda ve temizlik ürünleri ticareti ile iştigal eden zincir marketler ile tedarikçileri konumundaki üretici ve toptancı seviyesindeki teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı.
Dünya Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın haberine göre, sözlü savunmalar öncesi Rekabet Kurulu raportörleri hazırladıkları rapora ilişkin bilgi verdi. Raportörler, bazı zincir marketlere ceza verilmesini talep etti.

Soruşturma kapsamında iddia nitelikli olan raportör açıklamasına göre, A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok, Savola ve Procter & Gamble hakkında idari para cezası talep edilirken, ayrıca ilgili şirketlerin ihlallerinin “kartel” niteliği taşıdığı ve bu nedenle artırılması talep edildi. Kanuna aykırı eylemlerin 2018 yılına kadar uzandığını ileri süren raportörler, A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok ve Savola bakımından ihlalin bir yıldan uzun, beş yıldan kısa sürdüğü, bu nedenle temel para cezasının, Ceza Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince yarısı oranında artırılarak uygulanması; A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok, Savola ve Procter & Gamble’ın soruşturma sonrasında dahi kartele devam ettiği ileri sürülerek para cezasında artırım istendi. Raportörler ayrıca herhangi bir hafifletici unsur görmediklerini belirttiler.

Raportörlerce, tedarikçi Savola hakkında ayrıca, Kanun’un 4. maddesini ihlal ettiği, ayrıca idari para cezası verilmesi talep edildi.

Sayılan şirketler ve soruşturmaya konu Dernek hakkında ise bulguya ulaşılamadığı belirtildi.
Raportörlerce hazırlanan rapora göre, bazı zincir marketler ile onlara ürün sağlayan tedarikçilerden 29 teşebbüs hakkında uyumlu eylem, rekabeti önleyici anlaşmayı yasaklayan Rekabet Kanunu 4. Maddesi kapsamında soruşturma açıldığı hatırlatıldı.

Raportörler, “A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve Şok zincir mağazaların doğrudan veya ortak tedarikçiler aracılığıyla dolaylı temaslar yoluyla, satış fiyatlarının ve fiyat artışlarının koordinasyonunun sağlandığı, elde edilen belgelerde “piyasanın organize edildiği”, artırılan fiyatların “rakiplerle eş zamanlı raflara yansıtılacağı” yönünde ve benzer nitelikte pek çok ifade bulunurken, zincir marketlerin fiyat hareketlerinin de bu bulguları büyük ölçüde teyit ettiği” bilgisini verdiler. Raportörler, bu şekilde uyarılan ancak fiyat yükseltmeyen zincir marketlerin de bölgesel olarak fiyat indirimleri, tedarikçiye iade faturası kesmek gibi yöntemlerle cezalandırıldığını iddia etti. Raportörler, “Böylelikle A101, BİM, Carrefoursa, Migros ve Şok’un satışa sundukları pek çok ürünün satış fiyatlarının tespiti amacına sahip, topla-dağıt karteli niteliğindeki anlaşmalar veya uyumlu eylemler yoluyla 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesini ihlal ettikleri..” sonucunu savundu.
Raportörler ayrıca, tedarikçi nitelikli Savola ile Procter & Gamble’ın da kendi ürünleri bakımından adı geçen zincir marketler arasında satış fiyatlarına ve fiyat artışlarına yönelik olarak gerçekleşen koordinasyonun sağlanmasına yönelik rol oynadığı, geleceğe dönük satış fiyatları ve fiyat artış tarihleri gibi rekabete hassas bilgilerinin paylaşımına aracılık ettikleri iddiasıyla 4. Maddeye aykırı suç işlediğini ileri sürdüler.

'Salgında maliyetler arttı' savunması

NTV'nin haberine göre ise, savunmalarda sektör temsilcileri salgın süresince artan maliyetlere dikkat çekti. Temsilciler, bu süreçte ürünlerin sevkiyatı ve ithalatının kısıtlandığını, nakliye maliyetlerinin de ciddi oranda arttığını belirtti.
İlave istihdam, hijyen ürünlerinin alımı, ek servis araçları kullanımı ve Kovid-19 kısıtlamaları kapsamında son kullanım tarihli meyve, sebze ve tavuk gibi ürünlerin yönetim maliyeti gibi işletme giderlerinin de ek maliyetler getirdiği ifade edildi.
Dünya Gazetesi'nden Mehmet Kaya'nın haberine göre, soruşturma kapsamında iddia nitelikli olan raportör açıklamasına göre, A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok, Savola ve Procter & Gamble hakkında idari para cezası talep edilirken, ayrıca ilgili şirketlerin ihlallerinin “kartel” niteliği taşıdığı ve bu nedenle artırılması talep edildi. Kanuna aykırı eylemlerin 2018 yılına kadar uzandığını ileri süren raportörler, A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok ve Savola bakımından ihlalin bir yıldan uzun, beş yıldan kısa sürdüğü, bu nedenle temel para cezasının, Ceza Yönetmeliğinin ilgili hükümlerince yarısı oranında artırılarak uygulanması; A101, BİM, Carrefoursa, Migros, Şok, Savola ve Procter & Gamble’ın soruşturma sonrasında dahi kartele devam ettiği ileri sürülerek para cezasında artırım istendi. Raportörler ayrıca herhangi bir hafifletici unsur görmediklerini belirttiler.

5 zincir market için müfettiş görevlendirilmişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fahiş fiyat iddiaları hakkında yaptığı bir açıklamada, "Bu beş tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" ifadelerini kullanmış, ardından 5 zincir markette incelemeler başlatılmıştı.
Ticaret Bakanlığı da, 5 büyük zincir marketteki ürünlerde fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığının tespiti için Ticaret Müfettişleri görevlendirildiğini açıklamıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:22Ardahan’ı kargalar bastı
13:06Özelleştirmede yeni model: Halka arz
12:58Prof. Dr. Yılmaz: Kredi genişlemesi kamu bankalarına zarar yazdıracak ama beklenen büyüme gelmeyecek
12:57Çinli telefon operatörü China Telecom, ABD pazarından çıkarıldı
12:56Gençlerbirliği: Hedef 100. yılda kadın futbol takımını sahaya çıkarmak
12:53Erkek futbolunda ilk kez faal bir profesyonel oyuncudan 'eşcinselim' açıklaması
12:53Kendini savunmak için güvenlik görevlisinin parmağını ısırarak kopartan kadın tahliye edildi
12:51Rekabet Kurumu raportörleri zincir marketlere ceza istedi
12:39Morgan Freeman, Türk sanatçı Mohaç Yücel'in çizimini paylaştı
12:37Bakan Özer'den '5 yaşa zorunlu eğitim' açıklaması: Gerekli alt yapıyı sağlamayı hedefliyoruz
12:34Cumhurbaşkanı Erdoğan: Burada önemli olan, CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olmasıdır
12:29Kremlin: Kiev'e Bayraktar gibi silahların tedarik edilmesi Donbass'taki durumu kötüleştiriyor
12:23BM dinozorundan liderlere: İklim krizine rağmen hükümetler halkın parasını fosil yakıtlara harcıyor
12:22Niğde'de IŞİD operasyonu: Bir kişi gözaltına alındı
12:18AB ve İran arasındaki nükleer anlaşma görüşmeleri Brüksel’de başlıyor
12:16Çin: Tayvan'ın Birleşmiş Milletler'e katılma hakkı yok
12:05Şentop, 2022 Yılı Bütçe Teklifini açıkladı
11:55Kırgızistan'da Tarım Bakan Yardımcısı ve selefi gözaltına alındı
11:55İYİ Partili Durmuş Yılmaz, partisinin aksine tezkereye 'hayır' oyu verdiğini açıkladı
11:52Aracının kusurlarını söyleyen ekspertiz çalışanlarını bıçakladı