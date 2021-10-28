https://tr.sputniknews.com/20211028/aksener-bu-secmen-velinimettir-anlayisini-bu-ulkeye-birlikte-getirecegiz-1050278140.html

Akşener: 'Bu seçmen velinimettir' anlayışını bu ülkeye birlikte getireceğiz

Akşener: 'Bu seçmen velinimettir' anlayışını bu ülkeye birlikte getireceğiz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Tek başıma benim bir şey yapmam mümkün değil, bunu birlikte el ele vererek, 'Bu seçmen velinimettir' anlayışını bu... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T20:35+0300

2021-10-28T20:35+0300

2021-10-28T20:35+0300

türkiye

batman

meral akşener

iyi parti

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Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Batman'a giden Akşener, beraberinde partililerle Sason ilçesinde ziyaret ettiği esnafın sorun ve taleplerini dinledi.Bir iş yerinin balkonuna çıkan Akşener, toplanan gruba yönelik yaptığı konuşmada, 22 aydır esnafın derdini dinlediğini söyledi.Ziyaretlerinde iktidar partisi ve diğer partileri yermediğini belirten Akşener, "Kendi partimi de övmedim, propaganda yapmadım. Sadece esnafın derdini dinledim. Çözüm önerilerini, eleştirilerini aldım, beni takip eden basın mensuplarının huzurunda onları dinledik ve Mecliste konuşmalarımla, milletvekili arkadaşlarımız kanun teklifi olarak soru önergesi olarak araştırma önergesi olarak Meclis gündemine getirdik" dedi.İktidarın dikkatini esnafa çekmek üzere hem hizmet yapmasını sağlamak hem de esnafın derdini Türkiye'de yaşayan herkesin duymasını sağlamak üzere politik bir yol yürüdüğünü aktaran Akşener, bunun seçmenin velinimet olmasını sağlamaya yönelik bir yolculuk olduğunu anlattı."Tek başıma benim bir şey yapmam mümkün değil, bunu birlikte el ele vererek, 'Bu seçmen velinimettir' anlayışını bu ülkeye birlikte getireceğiz" ifadelerini kullanan Akşener, şunları kaydetti:3600 ek göstergenin hayata geçirilmediğini dile getiren Akşener, 1500 lira emekli maaşıyla kimsenin geçinemeyeceğini ifade etti.Ziyarette bir vatandaş, yaptığı tabloyu Akşener'e hediye etti.Sason'dan sonra Batman merkezde Turgut Özal Bulvarı'nda ziyaretlerini sürdüren Akşener, bir vatandaşın "Siyasetinizle ilgili sıkıntımız yok. Şu anda ittifak yaptığınız CHP zihniyeti ve HDP dünkü tezkere olayında kendilerini gösterdiler. Hiç mi burada canınızı sıkan, 'bunlar yanlış yapıyorlar, biz bunlarla nasıl yol yürüyebiliyoruz' demediniz?" şeklinde sorusunu yanıtsız bıraktı.Akşener, ziyaretlerinin ardından kentten ayrıldı.

türkiye

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batman, meral akşener, iyi parti