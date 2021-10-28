https://tr.sputniknews.com/20211028/bayern-munih-hezimete-ugradi-1050249792.html

Bayern Münih hezimete uğradı

Bayern Münih hezimete uğradı

Bayern Münih, Almanya Kupası 2. Turu'nda karşılaştığı Mönchengladbach'a deplasmanda 5-0 mağlup olup kupaya veda etti. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

bayern münih

almanya kupası

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Almanya Kupası 2. Tur mücadelesinde Borussia Mönchengladbach ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Borussia Park’ta oynanan maçı Mönchengladbach 5-0 kazanarak tarihi bir galibiyet elde etmeyi başardı.2. dakikada Kone ile öne geçen ev sahibi Mönchengladbach, 15 ve 21. dakikalarda Bensebaini’nin golleriyle ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı. İkinci yarıya da etkili başlayan Mönchengladbach, 51 ve 57. dakikalarda Breel Embolo’nun golleriyle 5 farklı üstünlüğü yakaladı.43 yıl sonra bir ilkBayern’in as kadrosuyla çıktığı bu maçta aldığı farklı mağlubiyet bu sezonki 2. yenilgisi olarak kayıtlara geçti. Bayern Münih, 43 yıl sonra ilk kez bir maçı 5 fark yiyerek kaybetti ve tam 84 resmi maç sonra gol sevinci yaşayamadı.Bu sonucun ardından Bayern Münih kupadan elenirken Mönchengladbach ise adını bir üst tura yazdırmayı başardı.

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bayern münih, almanya kupası