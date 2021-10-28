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Bilgi yarışmasında Homeros ve Homer Simpson'ı karıştırdı: 'Çörekleri sevdiğini biliyorum'
Bilgi yarışmasında Homeros ve Homer Simpson'ı karıştırdı: 'Çörekleri sevdiğini biliyorum'
İngiltere'de 'Tipping Point' adlı bilgi yarışmasında bir katılımcının antik Yunanistan'da yaşamış olan İyonyalı ozan Homeros ile The Simpsons çizgi dizisi... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T11:44+0300
2021-10-28T11:45+0300
yaşam
ingiltere
the simpsons
gaf
bilgi yarışması
homeros
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İngiliz ITV kanalında yayınlanan 'Tipping Point' adlı bilgi yarışmasında katılımcılardan birinin yaptığı gaf sosyal medyada ilgi gördü.Yarışmanın pazartesi günü yayınlanan bölümünde sunucu Ben Sheppard, Manchester'da ilkokul öğretmenliği yapan Dom'a "Homeros, epik şiirlerinde genellikle meyve suyunu tanrıların içeceği olarak adlandırır, peki yedikleri şeyler olarak hangilerini söyler?" sorusuna sordu.Dom, yanıtında Homeros ile The Simpsons çizgi dizisi karakteri Homer Simpson'ı karıştırarak, "Çörekleri sevdiğini biliyorum" dedi.Dom, yarışmada rakibi Lin ile finale kalmıştı. Daha sonra kendisine yanıtı sorulan Linzi de "Ben de çörek derdim. Evet, bira ve çörekler" dedi.Sonrasında Dom'un soruya yanlış yanıt vermesiyle sunucu Sheppard, kahkalarına hakim olmakta zorlandı.Sheppard, "Homer, elbette, şair, bilgin, ozan, filozof. Nükleer bir tesiste çalışan, bira içen ve donut seven Homer Simpson değil" dedi.Yarışmanın gafı, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
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ingiltere, the simpsons, gaf, bilgi yarışması, homeros

Bilgi yarışmasında Homeros ve Homer Simpson'ı karıştırdı: 'Çörekleri sevdiğini biliyorum'

11:44 28.10.2021 (güncellendi: 11:45 28.10.2021)
© 20TH CENTURY FOXThe Simpsons, Trump
The Simpsons, Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© 20TH CENTURY FOX
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İngiltere'de 'Tipping Point' adlı bilgi yarışmasında bir katılımcının antik Yunanistan'da yaşamış olan İyonyalı ozan Homeros ile The Simpsons çizgi dizisi karakteri Homer Simpson'u karıştırması sosyal medyada alay konusu oldu.
İngiliz ITV kanalında yayınlanan 'Tipping Point' adlı bilgi yarışmasında katılımcılardan birinin yaptığı gaf sosyal medyada ilgi gördü.
Yarışmanın pazartesi günü yayınlanan bölümünde sunucu Ben Sheppard, Manchester'da ilkokul öğretmenliği yapan Dom'a "Homeros, epik şiirlerinde genellikle meyve suyunu tanrıların içeceği olarak adlandırır, peki yedikleri şeyler olarak hangilerini söyler?" sorusuna sordu.
Dom, yanıtında Homeros ile The Simpsons çizgi dizisi karakteri Homer Simpson'ı karıştırarak, "Çörekleri sevdiğini biliyorum" dedi.
Dom, yarışmada rakibi Lin ile finale kalmıştı. Daha sonra kendisine yanıtı sorulan Linzi de "Ben de çörek derdim. Evet, bira ve çörekler" dedi.
Sonrasında Dom'un soruya yanlış yanıt vermesiyle sunucu Sheppard, kahkalarına hakim olmakta zorlandı.
Sheppard, "Homer, elbette, şair, bilgin, ozan, filozof. Nükleer bir tesiste çalışan, bira içen ve donut seven Homer Simpson değil" dedi.
Yarışmanın gafı, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
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