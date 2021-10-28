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Bilgi yarışmasında Homeros ve Homer Simpson'ı karıştırdı: 'Çörekleri sevdiğini biliyorum'
11:44 28.10.2021 (güncellendi: 11:45 28.10.2021)
© 20TH CENTURY FOXThe Simpsons, Trump
© 20TH CENTURY FOX
İngiltere'de 'Tipping Point' adlı bilgi yarışmasında bir katılımcının antik Yunanistan'da yaşamış olan İyonyalı ozan Homeros ile The Simpsons çizgi dizisi karakteri Homer Simpson'u karıştırması sosyal medyada alay konusu oldu.
İngiliz ITV kanalında yayınlanan 'Tipping Point' adlı bilgi yarışmasında katılımcılardan birinin yaptığı gaf sosyal medyada ilgi gördü.
Yarışmanın pazartesi günü yayınlanan bölümünde sunucu Ben Sheppard, Manchester'da ilkokul öğretmenliği yapan Dom'a "Homeros, epik şiirlerinde genellikle meyve suyunu tanrıların içeceği olarak adlandırır, peki yedikleri şeyler olarak hangilerini söyler?" sorusuna sordu.
Dom, yanıtında Homeros ile The Simpsons çizgi dizisi karakteri Homer Simpson'ı karıştırarak, "Çörekleri sevdiğini biliyorum" dedi.
This is 27 seconds of remarkable television.— Sam Huxley (@samhuxley) October 25, 2021
Tipping Point, the gift that keeps on giving. pic.twitter.com/AMzZ8obJMR
Dom, yarışmada rakibi Lin ile finale kalmıştı. Daha sonra kendisine yanıtı sorulan Linzi de "Ben de çörek derdim. Evet, bira ve çörekler" dedi.
Sonrasında Dom'un soruya yanlış yanıt vermesiyle sunucu Sheppard, kahkalarına hakim olmakta zorlandı.
Sheppard, "Homer, elbette, şair, bilgin, ozan, filozof. Nükleer bir tesiste çalışan, bira içen ve donut seven Homer Simpson değil" dedi.
Yarışmanın gafı, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
Ben Shepherd’s face is perfect. Remarkable daytime quizzing, this 🤣🤣 pic.twitter.com/0Lreh0JCX2— Graeme Douglas (@graemedouglas) October 25, 2021
.@benshephard #tippingpoint .@ITV .@TippingPointITV this absolute gem will get me through the rest of 2021 #ambrosia #homer #donuts pic.twitter.com/6Qnb3uEaPU— nikki williams (@shinystaffnurse) October 25, 2021