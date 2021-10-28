https://tr.sputniknews.com/20211028/bilgi-yarismasinda-homeros-ve-homer-simpsoni-karistirdi-corekleri-sevdigini-biliyorum-1050259021.html

Bilgi yarışmasında Homeros ve Homer Simpson'ı karıştırdı: 'Çörekleri sevdiğini biliyorum'

Bilgi yarışmasında Homeros ve Homer Simpson'ı karıştırdı: 'Çörekleri sevdiğini biliyorum'

İngiltere'de 'Tipping Point' adlı bilgi yarışmasında bir katılımcının antik Yunanistan'da yaşamış olan İyonyalı ozan Homeros ile The Simpsons çizgi dizisi... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T11:44+0300

2021-10-28T11:44+0300

2021-10-28T11:45+0300

yaşam

ingiltere

the simpsons

gaf

bilgi yarışması

homeros

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/11/1049895207_0:0:976:549_1920x0_80_0_0_71db9d57fcc8df073ba8da2479a2dffb.jpg

İngiliz ITV kanalında yayınlanan 'Tipping Point' adlı bilgi yarışmasında katılımcılardan birinin yaptığı gaf sosyal medyada ilgi gördü.Yarışmanın pazartesi günü yayınlanan bölümünde sunucu Ben Sheppard, Manchester'da ilkokul öğretmenliği yapan Dom'a "Homeros, epik şiirlerinde genellikle meyve suyunu tanrıların içeceği olarak adlandırır, peki yedikleri şeyler olarak hangilerini söyler?" sorusuna sordu.Dom, yanıtında Homeros ile The Simpsons çizgi dizisi karakteri Homer Simpson'ı karıştırarak, "Çörekleri sevdiğini biliyorum" dedi.Dom, yarışmada rakibi Lin ile finale kalmıştı. Daha sonra kendisine yanıtı sorulan Linzi de "Ben de çörek derdim. Evet, bira ve çörekler" dedi.Sonrasında Dom'un soruya yanlış yanıt vermesiyle sunucu Sheppard, kahkalarına hakim olmakta zorlandı.Sheppard, "Homer, elbette, şair, bilgin, ozan, filozof. Nükleer bir tesiste çalışan, bira içen ve donut seven Homer Simpson değil" dedi.Yarışmanın gafı, sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

ingiltere

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ingiltere, the simpsons, gaf, bilgi yarışması, homeros