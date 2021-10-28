https://tr.sputniknews.com/20211028/borsada-oglene-kadar-islem-gerceklestirilecek-1050252462.html

Borsada öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek

Borsada öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek

Borsa İstanbul'da, Cumhuriyet Bayramı tatili nedeniyle bugün öğlene kadar işlem gerçekleştirilecek. 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T03:17+0300

2021-10-28T03:17+0300

2021-10-28T03:17+0300

ekonomi

borsa istanbul

29 ekim cumhuriyet bayramı

borsa

işlem

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Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında hafta sonuyla birlikte 3.5 günlük tatile girecek.Bugün tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ila 12.40 arasında yapılacak.Yarım gün işlem yapılacağı ve takas işlemi gerçekleştirilmeyeceği için Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlemlerin takası bugünkü işlemler ile birlikte 2 Kasım Salı günü yapılacak.Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay sözleşmelerinde saat 12.40, endeks ve diğer sözleşmelerde ise saat 12.45'te sonlanacak.Öte yandan VİOP'ta Ekim vadeli sözleşmeler bugün normal seansla birlikte kapanacak.

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borsa istanbul, 29 ekim cumhuriyet bayramı, borsa, işlem