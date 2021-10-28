https://tr.sputniknews.com/20211028/facebook-adini-degistirdi-1050279910.html

Facebook CEO'su Zuckerberg 'metaverse'ü duyurdu: Facebook adını değiştirdi

Facebook CEO'su Zuckerberg 'metaverse'ü duyurdu: Facebook adını değiştirdi

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg, uzun zamandır dillendirdiği fikrine ait vizyonunu paylaştı... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T21:37+0300

2021-10-28T21:37+0300

2021-10-28T22:11+0300

yaşam

facebook

mark zuckerberg

metaverse

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Zuckerberg, ‘metaverse’ şirketinin tanıtımı sırasında, “Bugünden itibaren ismimiz Meta olacak” açıklamasında bulundu.Türkçe'ye sanal evren olarak çevrilebilecek olan metaverse kullanıcıların internet üzerinde var olan bir dünyaya bağlanmasını sağlıyor.Şirketin mavi bir Mobius şeridi şeklindeki logosunu da tanıtan Zuckerberg, “Eskiden klasik araştırmaları severdim, Meta kelimesi de ‘sonra’ anlamına gelen yunanca kelimeden geliyor. Bu kelime benim için, her zaman başka bir şey inşa edebileceğiniz gerçeğini sembolize ediyor” ifadesini kullandı.Zuckerberg’in sözlerine göre yeni marka, şirketin dikkatini, insanın ekranlardan vazgeçeceği ve sanal gerçeklikte var olmanın etkisini yaşayacağı metaverse üzerinde yoğunlaştırıyor.'İnternet daha görsel ve mobil oldu'NTV'nin aktardığı habere göre de, Zuckerberg sanal iletişimin bir sonraki aşaması olarak sanal evreni gösteriyor. Mark Zuckerberg, "Teknolojinin bu ilerleyişini birbirimizle olan iletişimimizin daha doğal olması olarak görüyoruz. Facebook'un tarihçesinde internete metin girdik, ardından kameralı telefonlar geldi. İnternet daha görsel ve mobil oldu. Bağlantılar iyileştikçe daha zengin videolara sahip olduk" dedi.Zuckerberg hali hazırda uzun süredir bu fikrin dünyanın geleceğini oluşturacağına inanıyor. Öyle ki bünyesinde Instagram, Messenger, WhatsApp gibi uygulamaları da barındıran Facebook'un adını değiştireceği de iddialar arasında.Horizon tanıtıldıFacebook'un kendi sanal evrenine verdiği isim Horizon. Zuckerberg bugün düzenlenen konferansta Facebook Horizon'a ilişkin bilgiler de verdi. Henüz piyasa sürülmemiş olan Horizon'la insanlar sanal ortamda bir araya gelecek. Bu platform hem iş hem eğlence için kullanılabilecek.Horizon ayrıca üçüncü parti geliştirmere açık olacak gibi görünüyor. Şirket sanal evren üzerinden oyun oynanabileceğini belirtti. Zuckerberg, Rockstar Games'in Oculus sanal gerçeklik gözlükleri için GTA San Andreas'ın yeniden tasarlandığını açıkladı.Facebook Horizon eğitim amaçlı da kullanılabilecek. Facebook içerik üreticilerine 150 milyon dolar yatırım yapacağını söyledi.Ayrıca Horizon üzerinde geliştirme yapılması için sertifikalı eğitim de oluşturulacak.Sanal evrene katılmak Oculus Quest sanal gerçeklik setiyle mümkün olacak. Facebook birkaç yıl önce sanal gerçeklik seti üreten şirket Oculus'u satın almıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211008/mark-zuckerberg-11-yil-sonra-time-kapaginda-facebook-silinsin-mi--1049647570.html

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facebook, mark zuckerberg, metaverse