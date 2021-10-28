Gözaltına alınan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

Bugün emniyetten aradılar,



Bir duruşmaya gitmediğim için yakalama çıkmış,



Davet ettiler, gittim, adliye nezaretinde 1 saatlik bir nezarethane maceramız daha oldu:)



Polisler, sagolsunlar gerçekten çok nezaketli ve çok hızlılardı.