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Gözaltına alınan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Gözaltına alınan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ifadesinin ardından serbest bırakıldı
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın Twitter paylaşımı nedeniyle kendisi hakkında hakaret davası açtığını... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T19:04+0300
2021-10-28T19:04+0300
türkiye
ak parti
polis
gözaltı
akp
araştırma
kemal özkiraz
avrasya araştırma
avrasya kamuoyu araştırma şirketi
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Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın şikayeti üzerine gözaltına alındı.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, AKP Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, Kemal Özkiraz hakkında Twitter'da paylaştığı haber nedeniyle hakaret davası açtı. 3. duruşmanın görülmesine rağmen davadan haberinin olmadığını belirten Özkiraz, hakkında yakalama kararı çıkartıldığını ve polisin kendisine ulaştığını ifade etti.Kemal Özkiraz, nöbetçi mahkemede ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını belirtti.
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ak parti, polis, gözaltı, akp, araştırma, kemal özkiraz, avrasya araştırma, avrasya kamuoyu araştırma şirketi

Gözaltına alınan Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, ifadesinin ardından serbest bırakıldı

19:04 28.10.2021
© Fotoğraf : TwitterKemal Özkiraz
Kemal Özkiraz - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Fotoğraf : Twitter
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Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, AKP Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın Twitter paylaşımı nedeniyle kendisi hakkında hakaret davası açtığını belirtti. Özkiraz, emniyette ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
Avrasya Araştırma Şirketi Başkanı Kemal Özkiraz, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın şikayeti üzerine gözaltına alındı.
Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, AKP Eskişehir İl Başkanı Çalışkan, Kemal Özkiraz hakkında Twitter'da paylaştığı haber nedeniyle hakaret davası açtı. 3. duruşmanın görülmesine rağmen davadan haberinin olmadığını belirten Özkiraz, hakkında yakalama kararı çıkartıldığını ve polisin kendisine ulaştığını ifade etti.
Kemal Özkiraz, nöbetçi mahkemede ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığını belirtti.
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