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https://tr.sputniknews.com/20211028/hatay-valiligi-testis-kelimesi-gectigi-icin-tiyatro-oyununu-iptal-etti-1050265421.html
Hatay Valiliği, 'testis' kelimesi geçtiği için tiyatro oyununu iptal etti
Hatay Valiliği, 'testis' kelimesi geçtiği için tiyatro oyununu iptal etti
“Karahindiba" oyunu, Hatay Valiliği tarafından ‘uygun görülmemiştir’ gerekçesiyle iptal edildi. Oyuncu Sertaç Demir oyunun, oyunda geçen ‘testis’ kelimesinden... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T14:13+0300
2021-10-28T14:13+0300
yaşam
hatay
hatay valiliği
testis
tiyatro
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Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, Antakya’da dün akşam Meclis Kültür Merkezi’nde sahnelenmesi beklenen tek kişilik tiyatro oyunu "Karahindiba", gösterimine 4 saat kala Hatay Valiliği tarafından ‘uygun görülmemiştir’ denilerek iptal edildi.Yıllardır birçok defa İstanbul’da, İskenderun’da ve Antakya’da sahnelenen oyunu en son 25 Eylül’de Samandağ’da sahnelediklerini belirten tiyatrocu Sertaç Demir, “Oyuna 4 saat kala bana bir gerekçe gösterilmeden oyunum iptal edildi. ‘Uygun görülmemiştir’ ne demek? Defalarca sahnelenen, okullarda oynanan bir oyun. Yasal hakkımızı kullanıp, itiraz edeceğiz” dedi.Demir, oyunun iptalinin gerekçesi öğrenmek için Hatay Valiliği’ne gittiğinde, danışman ile valinin gerekçe hakkında konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre 'müstehcen olduğu gerekçesi' ile oyunun iptal edildiğinin konuşulduğunu belirtti. Demir, “Danışman ile vali konuşuyordu. Oyunda testis kelimesi geçtiği için müstehcenlik içerdiği gerekçesi ile oyun iptal edildiği söylendi. Bana bunu direkt demediler ama duydum. Vücudun bir organı olan testis nasıl bir müstehcenlik barındırır ki anlamakta zorlanıyorum. Ve defalarca oynandı bu oyun, yıllardır sorun olmuyor da şimdi mi oldu?” dedi.Sinan Sülün'ün gündelik hayattaki toplumsal ilişkileri, işsizliği ve trajikomik iş görüşmelerini konu alan kitabı, Karahindiba Mask-Kara Tiyatrosu tarafından oyunlaştırıldı. Sertaç Demir tarafından uyarlanan oyunun yönetmenliğini Cevdet Bayram üstlendi.
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hatay, hatay valiliği, testis, tiyatro

Hatay Valiliği, 'testis' kelimesi geçtiği için tiyatro oyununu iptal etti

14:13 28.10.2021
© AATiyatro - sinema - koltuk
Tiyatro - sinema - koltuk - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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“Karahindiba" oyunu, Hatay Valiliği tarafından ‘uygun görülmemiştir’ gerekçesiyle iptal edildi. Oyuncu Sertaç Demir oyunun, oyunda geçen ‘testis’ kelimesinden dolayı iptal edildiğini belirtti.
Duvar'dan Burcu Özkaya Günaydın'ın haberine göre, Antakya’da dün akşam Meclis Kültür Merkezi’nde sahnelenmesi beklenen tek kişilik tiyatro oyunu "Karahindiba", gösterimine 4 saat kala Hatay Valiliği tarafından ‘uygun görülmemiştir’ denilerek iptal edildi.
Yıllardır birçok defa İstanbul’da, İskenderun’da ve Antakya’da sahnelenen oyunu en son 25 Eylül’de Samandağ’da sahnelediklerini belirten tiyatrocu Sertaç Demir, “Oyuna 4 saat kala bana bir gerekçe gösterilmeden oyunum iptal edildi. ‘Uygun görülmemiştir’ ne demek? Defalarca sahnelenen, okullarda oynanan bir oyun. Yasal hakkımızı kullanıp, itiraz edeceğiz” dedi.
Demir, oyunun iptalinin gerekçesi öğrenmek için Hatay Valiliği’ne gittiğinde, danışman ile valinin gerekçe hakkında konuşmasında İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gelen yazıya göre 'müstehcen olduğu gerekçesi' ile oyunun iptal edildiğinin konuşulduğunu belirtti. Demir, “Danışman ile vali konuşuyordu. Oyunda testis kelimesi geçtiği için müstehcenlik içerdiği gerekçesi ile oyun iptal edildiği söylendi. Bana bunu direkt demediler ama duydum. Vücudun bir organı olan testis nasıl bir müstehcenlik barındırır ki anlamakta zorlanıyorum. Ve defalarca oynandı bu oyun, yıllardır sorun olmuyor da şimdi mi oldu?” dedi.
Sinan Sülün'ün gündelik hayattaki toplumsal ilişkileri, işsizliği ve trajikomik iş görüşmelerini konu alan kitabı, Karahindiba Mask-Kara Tiyatrosu tarafından oyunlaştırıldı. Sertaç Demir tarafından uyarlanan oyunun yönetmenliğini Cevdet Bayram üstlendi.
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