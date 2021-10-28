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İsrail Turizm Bakanı: Sputnik V aşısı, ülkemizde 15 Kasım'da tescil edilecek
İsrail Turizm Bakanı: Sputnik V aşısı, ülkemizde 15 Kasım'da tescil edilecek
İsrail Turizm Bakanı Konstantin Razvozov, Sputnik V aşısının 15 Kasım'da tescil edileceğini ve o tarihten itibaren Sputnik V aşılı turistleri kabul... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T05:32+0300
2021-10-28T05:32+0300
koronavirüs
israil
sputnik v
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
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Sputnik'e demeç veren Razvozov, "Sputnik V aşısının İsrail tarafından tanınması konusu, başbakan ve sağlık bakanının dünkü toplantısında gündeme geldi, aşının 15 Kasım'da İsrail tarafından onaylanacağı belirtildi" dedi.Razvozov, söz konusu tarihten itibaren Sputnik V aşılı turistlerin seroloji testi yaptırarak ülkeye giriş yapabileceğini kaydetti.İsrailli bakan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sputnik V aşısını tescil etmesinin ardından turistlerin seroloji testi yaptırmasına gerek kalmayacağının altını çizdi.Yakında vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelerin yer aldığı kırmızı listeyi açıklayacaklarını anlatan Razvozov, "Bu ülkelerden turistlerin kabulü, o ülkelerdeki salgın durumu iyileşene kadar, birkaç hafta ertelenecek. Edindiğimiz bilgilere göre Rusya da bu listede yer alacak" diye konuştu.İsrail, Mart 2020'de turistlerin ülkeye girişini tümüyle yasaklamıştı. Mayıs 2021'de sadece 12 ABD'li Hristiyan hacıdan oluşan ilk turist grubun ülkeye girişine izin verilmişti. Bu ay içinde İsrail hükümeti, DSÖ'nün onayladığı aşılardan vurulan turistleri kabul etme kararı almıştı.
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israil, sputnik v, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v

İsrail Turizm Bakanı: Sputnik V aşısı, ülkemizde 15 Kasım'da tescil edilecek

05:32 28.10.2021
© Sputnik / Pavel BednyakovSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© Sputnik / Pavel Bednyakov
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İsrail Turizm Bakanı Konstantin Razvozov, Sputnik V aşısının 15 Kasım'da tescil edileceğini ve o tarihten itibaren Sputnik V aşılı turistleri kabul edeceklerini söyledi.
Sputnik'e demeç veren Razvozov, "Sputnik V aşısının İsrail tarafından tanınması konusu, başbakan ve sağlık bakanının dünkü toplantısında gündeme geldi, aşının 15 Kasım'da İsrail tarafından onaylanacağı belirtildi" dedi.
Razvozov, söz konusu tarihten itibaren Sputnik V aşılı turistlerin seroloji testi yaptırarak ülkeye giriş yapabileceğini kaydetti.
İsrailli bakan, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sputnik V aşısını tescil etmesinin ardından turistlerin seroloji testi yaptırmasına gerek kalmayacağının altını çizdi.
Yakında vaka sayılarının yüksek olduğu ülkelerin yer aldığı kırmızı listeyi açıklayacaklarını anlatan Razvozov, "Bu ülkelerden turistlerin kabulü, o ülkelerdeki salgın durumu iyileşene kadar, birkaç hafta ertelenecek. Edindiğimiz bilgilere göre Rusya da bu listede yer alacak" diye konuştu.
İsrail, Mart 2020'de turistlerin ülkeye girişini tümüyle yasaklamıştı. Mayıs 2021'de sadece 12 ABD'li Hristiyan hacıdan oluşan ilk turist grubun ülkeye girişine izin verilmişti. Bu ay içinde İsrail hükümeti, DSÖ'nün onayladığı aşılardan vurulan turistleri kabul etme kararı almıştı.
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