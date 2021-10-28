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https://tr.sputniknews.com/20211028/kobani-eylemleri-davasinda-21-sanigin-tutuklulugunun-devamina-karar-verildi-1050250065.html
Kobani eylemleri davasında 21 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi
Kobani eylemleri davasında 21 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi
Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T00:34+0300
2021-10-28T00:34+0300
türkiye
kobani
figen yüksekdağ
hdp
selahattin demirtaş
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Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.Bazı milletvekillerinin de takip ettiği duruşmada, sanıklar ve avukatlarının tutukluluğa karşı beyanları alındı.Duruşmada konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş davanın siyasi olduğunu savundu ve mahkemenin hukuki karar verme yetki ve gücüne sahip olmadığını öne sürdü.Demirtaş: Ülkenin Cumhurbaşkanı hem mütalaayı hem ara kararı hem de hükmü açıkladıDemirtaş, "Bu duruşmanın sonucunun ne olacağı, ülkeyi yöneten siyasetçiler tarafından siyaset kürsülerinde ilan edildi. Ülkenin Cumhurbaşkanı hem mütalaayı hem ara kararı hem de hükmü açıkladı" diye konuştu.Mahkemeden kendisi için bir talebinin olmadığını ifade eden Demirtaş, tutuklu sanıkların tahliyesini istedi.Sanıklardan Pervin Oduncu adalet, barış ve özgürlük için çalıştığını, demokratik siyaseti esas aldığını, bundan da vazgeçmeyeceğini söyledi. Davaya konu eylemlerle ilgisinin bulunmadığını savunan Oduncu, uzun zamandır tutuklu olduğunu belirterek tahliye istedi.Aysel Tuğluk'un avukatı, müvekkilinin sağlık sorunlarının olduğunu belirtip tahliye talep etti. Diğer sanıklar ile avukatları da tahliye talebinde bulundu.Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanıklardan Aysel Tuğluk'un cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına yönelik müzekkere yazılmasına hükmetti.Mahkeme heyeti, müzakere sonucunda tutuklu 21 sanığın bu halinin devamına karar vererek, davayı 8-19 Kasım arasında görmek üzere erteledi.Ne olmuştu?Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle IŞİD'in Kobani'ye saldırması üzerine, Ekim 2014'te HDP yönetimi ile PKK sokağa çıkma çağrısında bulundu.Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.İddianamede PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu firari sanıklar ile eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz toplam 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
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kobani, figen yüksekdağ, hdp, selahattin demirtaş

Kobani eylemleri davasında 21 sanığın tutukluluğunun devamına karar verildi

00:34 28.10.2021
© AA / Volkan FuruncuHDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ
HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA / Volkan Furuncu
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Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen eylemlere ilişkin eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu 108 sanıklı davada tutuklu 21 sanığın bu hallerinin devamı kararlaştırıldı.
Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanıklardan bazıları bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, diğer sanıklar ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Bazı milletvekillerinin de takip ettiği duruşmada, sanıklar ve avukatlarının tutukluluğa karşı beyanları alındı.
Duruşmada konuşan eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş davanın siyasi olduğunu savundu ve mahkemenin hukuki karar verme yetki ve gücüne sahip olmadığını öne sürdü.

Demirtaş: Ülkenin Cumhurbaşkanı hem mütalaayı hem ara kararı hem de hükmü açıkladı

Demirtaş, "Bu duruşmanın sonucunun ne olacağı, ülkeyi yöneten siyasetçiler tarafından siyaset kürsülerinde ilan edildi. Ülkenin Cumhurbaşkanı hem mütalaayı hem ara kararı hem de hükmü açıkladı" diye konuştu.
Mahkemeden kendisi için bir talebinin olmadığını ifade eden Demirtaş, tutuklu sanıkların tahliyesini istedi.
Sanıklardan Pervin Oduncu adalet, barış ve özgürlük için çalıştığını, demokratik siyaseti esas aldığını, bundan da vazgeçmeyeceğini söyledi. Davaya konu eylemlerle ilgisinin bulunmadığını savunan Oduncu, uzun zamandır tutuklu olduğunu belirterek tahliye istedi.
Aysel Tuğluk'un avukatı, müvekkilinin sağlık sorunlarının olduğunu belirtip tahliye talep etti. Diğer sanıklar ile avukatları da tahliye talebinde bulundu.
Beyanların ardından ara karar açıklayan mahkeme, sanıklardan Aysel Tuğluk'un cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin Adli Tıp Kurumundan rapor alınmasına yönelik müzekkere yazılmasına hükmetti.
Mahkeme heyeti, müzakere sonucunda tutuklu 21 sanığın bu halinin devamına karar vererek, davayı 8-19 Kasım arasında görmek üzere erteledi.

Ne olmuştu?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianameye göre, Suriye'deki iç savaş nedeniyle IŞİD'in Kobani'ye saldırması üzerine, Ekim 2014'te HDP yönetimi ile PKK sokağa çıkma çağrısında bulundu.
Yapılan çağrılarla aralarında İstanbul, Ankara, Bursa ve Diyarbakır'ın da olduğu 35 il ve 96 ilçede yasa dışı gösteriler başlatıldı, kolluk güçlerinin yanı sıra siviller de hedef alındı.
Olaylarda 37 kişi hayatını kaybetti, 761 kişi yaralandı, 197 okul yakıldı, 269 kamu binası tahrip edildi, 1731 ev ve iş yeri yağmalandı, 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
İddianamede PKK'nın üst düzey yöneticilerinin de bulunduğu firari sanıklar ile eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın da arasında bulunduğu tutuklu ve tutuksuz toplam 108 sanığın ülke genelindeki bütün eylemlerden sorumlu tutulduğu iddianamede, sanıkların tamamının 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ve süreli hapis cezasına çarptırılması isteniyor.
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