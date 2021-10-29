https://tr.sputniknews.com/20211029/belarus-lideri-lukasenko-turkiye-kuresel-duzeyde-aktif-rol-oynuyor-1050304417.html

Belarus lideri Lukaşenko: Türkiye küresel düzeyde aktif rol oynuyor

Belarus lideri Lukaşenko: Türkiye küresel düzeyde aktif rol oynuyor

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Türkiye’nin küresel ve bölgesel düzeyde aktif rol oynadığını belirterek, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin Erdoğan... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T16:56+0300

2021-10-29T16:56+0300

2021-10-29T16:58+0300

dünya

belarus

recep tayyip erdoğan

aleksandr lukaşenko

cumhurbaşkanı

tebrik

kutlama

29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

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Belarus Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aleksandr Lukaşenko, Belarus halkı ve kendi adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.Minsk’in Ankara ile dostluk ve karşılıklı güven geleneklerine dayalı ilişkilere önem verdiğine işaret eden Lukaşenko, "Belarus için olduğu kadar Türkiye için de egemenlik ve bağımsızlık, devlet yapısının sarsılmaz önceliklerindendir. Modern gerçekliklerde zamanın görülmemiş zorluklarına karşı etkili bir şekilde direnmek için çabaları birleştirmek önemlidir" ifadesini kullandı.Lukaşenko, Türkiye’nin dinamik gelişimine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Türkiye, küresel ve bölgesel düzeyde aktif rol oynuyor. Türkiye’nin 2023’te, sizin yönetiminizde tüm belirlenen yönlerde yeni görkemli başarılara ulaşacağına eminim" dedi.Ankara’da Nisan 2019'da varılan anlaşmaların uygulanması da dahil olmak üzere Belarus ile Türkiye arasındaki iş birliğinin her yıl güçlendirileceğine ve her iki ülke halklarının yararına yeni başarılarla büyüyeceğine olan inancını vurgulayan Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sağlık, çalışmalarında başarı, Türk halkına barış ve refah diledi.

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belarus, recep tayyip erdoğan, aleksandr lukaşenko, cumhurbaşkanı, tebrik, kutlama, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları