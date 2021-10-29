Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211029/belarus-lideri-lukasenko-turkiye-kuresel-duzeyde-aktif-rol-oynuyor-1050304417.html
Belarus lideri Lukaşenko: Türkiye küresel düzeyde aktif rol oynuyor
Belarus lideri Lukaşenko: Türkiye küresel düzeyde aktif rol oynuyor
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Türkiye’nin küresel ve bölgesel düzeyde aktif rol oynadığını belirterek, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin Erdoğan... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T16:56+0300
2021-10-29T16:58+0300
dünya
belarus
recep tayyip erdoğan
aleksandr lukaşenko
cumhurbaşkanı
tebrik
kutlama
29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043261692_0:193:2959:1857_1920x0_80_0_0_b074504413daf86ad845d64d1e29329a.jpg
Belarus Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aleksandr Lukaşenko, Belarus halkı ve kendi adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.Minsk’in Ankara ile dostluk ve karşılıklı güven geleneklerine dayalı ilişkilere önem verdiğine işaret eden Lukaşenko, "Belarus için olduğu kadar Türkiye için de egemenlik ve bağımsızlık, devlet yapısının sarsılmaz önceliklerindendir. Modern gerçekliklerde zamanın görülmemiş zorluklarına karşı etkili bir şekilde direnmek için çabaları birleştirmek önemlidir" ifadesini kullandı.Lukaşenko, Türkiye’nin dinamik gelişimine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Türkiye, küresel ve bölgesel düzeyde aktif rol oynuyor. Türkiye’nin 2023’te, sizin yönetiminizde tüm belirlenen yönlerde yeni görkemli başarılara ulaşacağına eminim" dedi.Ankara’da Nisan 2019'da varılan anlaşmaların uygulanması da dahil olmak üzere Belarus ile Türkiye arasındaki iş birliğinin her yıl güçlendirileceğine ve her iki ülke halklarının yararına yeni başarılarla büyüyeceğine olan inancını vurgulayan Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sağlık, çalışmalarında başarı, Türk halkına barış ve refah diledi.
belarus
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/14/1043261692_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_1363dd6728f1d289ca07a87dc2ae451e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
belarus, recep tayyip erdoğan, aleksandr lukaşenko, cumhurbaşkanı, tebrik, kutlama, 29 ekim cumhuriyet bayramı kutlamaları

Belarus lideri Lukaşenko: Türkiye küresel düzeyde aktif rol oynuyor

16:56 29.10.2021 (güncellendi: 16:58 29.10.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girBelarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, Türkiye’nin küresel ve bölgesel düzeyde aktif rol oynadığını belirterek, Cumhuriyet’in 100. yılında Türkiye’nin Erdoğan liderliğinde belirlenen tüm yönlerde yeni başarılara ulaşacağına emin olduğunu söyledi.
Belarus Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Aleksandr Lukaşenko, Belarus halkı ve kendi adına Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkının 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.
Minsk’in Ankara ile dostluk ve karşılıklı güven geleneklerine dayalı ilişkilere önem verdiğine işaret eden Lukaşenko, "Belarus için olduğu kadar Türkiye için de egemenlik ve bağımsızlık, devlet yapısının sarsılmaz önceliklerindendir. Modern gerçekliklerde zamanın görülmemiş zorluklarına karşı etkili bir şekilde direnmek için çabaları birleştirmek önemlidir" ifadesini kullandı.
Lukaşenko, Türkiye’nin dinamik gelişimine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a "Türkiye, küresel ve bölgesel düzeyde aktif rol oynuyor. Türkiye’nin 2023’te, sizin yönetiminizde tüm belirlenen yönlerde yeni görkemli başarılara ulaşacağına eminim" dedi.
Ankara’da Nisan 2019'da varılan anlaşmaların uygulanması da dahil olmak üzere Belarus ile Türkiye arasındaki iş birliğinin her yıl güçlendirileceğine ve her iki ülke halklarının yararına yeni başarılarla büyüyeceğine olan inancını vurgulayan Lukaşenko, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sağlık, çalışmalarında başarı, Türk halkına barış ve refah diledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:19İstanbul'da 1385 metrekarelik kaykay pisti açıldı
17:17Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Cumhuriyet Bayramı tebriği
17:09Denizli'de tepki çeken sağlık çalışanı heykelleri kaldırıldı
17:07AB'de hukukun üstünlüğü kavgası büyüyor: Avrupa Parlamentosu Avrupa Komisyonu'na dava açtı
17:04İran Futbol Federasyonu'ndan 'Kadınların stadyumlara girmesine izin verilsin' talebi
17:00Taliban, Rusya'dan Kovid-19 aşısı talep etti
16:56Belarus lideri Lukaşenko: Türkiye küresel düzeyde aktif rol oynuyor
16:46Çaldığı eşofmanı giyip mağazanın önünden geçince yakalandı
16:40Almanya'da evinin mutfağında sekiz kişiyi hadım eden adamın yargılaması başladı
16:28İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Kefr Kasım Katliamı nedeniyle özür diledi
16:24Kılıçdaroğlu'ndan 29 Ekim mesajı: Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız
16:19Avrupa Konseyi 'kara listeden' çıkardı: Sputnik V’nin kullanıldığı 3 ülkeye seyahat edilebilecek
16:19Rus denetçi, ürünlerinin alımı durdurulan mandalina üreticisinin Türkiye’deki tesisini inceleyecek
16:17Elon Musk üniversite kuruyor
16:13Çavuşoğlu, Belaruslu mevkidaşı Makey ile göç sorununu görüştü
16:05Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan: TFF'nin seyirci kararı aşı için teşvik
15:58Yunan basınından Merkel’e: Bize 322 milyar borçlusunuz
15:53'Ukrayna, İngiltere'den yeni geliştirilen hassas güdümlü Brimstone füzeleri tedarik edebilir'
15:51TGS: Fox TV, Cumhuriyet ve ANKA'dan meslektaşlarımız Anıtkabir'e alınmadı
15:39CHP'li Ağbaba: Resmen bir iç savaş, Kılıçdaroğlu'na saldırı çağrısı var