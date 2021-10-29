https://tr.sputniknews.com/20211029/ghebreyesus-dso-genel-direktoru-secimi-icin-28-ulke-tarafindan-tek-aday-gosterildi-1050301148.html

Ghebreyesus, DSÖ Genel Direktörü seçimi için 28 ülke tarafından tek aday gösterildi

Ghebreyesus, DSÖ Genel Direktörü seçimi için 28 ülke tarafından tek aday gösterildi

Aralarında Almanya ve Fransa'nın da bulunduğu 28 ülke, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) mevcut Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus'u gelecek yıl mayısta... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T15:26+0300

2021-10-29T15:26+0300

2021-10-29T15:26+0300

dünya

dsö

dünya sağlık örgütü (dsö)

seçim

aday

seçimler

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tedros adhanom ghebreyesus

koronavirüs

genel sekreter

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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Ghebreyesus gelecek yıl mayısta düzenlenecek 75'inci Dünya Sağlık Asamblesi kapsamında yapılacak Genel Direktör seçimine tek aday olarak girecek.Örgütü bir 5 yıl daha yönetmesi beklenen Ghebreyesus'u, DSÖ'ye üye 194 ülkenin 28'i tek aday olarak gösterdi.Ghebreyesus'u aday gösteren ülkeler arasında Avusturya, Bahreyn, Barbados, Botsvana, Cook Adaları, Hırvatistan, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, Endonezya, İrlanda, Kazakistan, Kenya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Umman, Portekiz, Ruanda, Slovakya, İspanya, İsveç, Tonga ve Trinidad ve Tobago yer aldı.Listede, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin çokluğu dikkati çekti.Ghebreyesus, gizli yapılacak oylamada yeniden seçilirse DSÖ'yü 5 yıl daha yönetecek.DSÖ Genel Direktörlüğü için aday olma süreci nisanda başlamış, 23 Eylül'de sona ermişti.Ghebreyesus, Mayıs 2017'de yapılan Dünya Sağlık Asamblesinin 70'inci toplantısında yapılan seçimin son turunda, İngiliz aday David Nabarro karşısında 133 oy alarak DSÖ Genel Direktörü seçilmişti.Trump'ın hedefindeydiEski ABD Başkanı Donald Trump, DSÖ'yü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede başarısızlıkla ve Çin'e yakın durmakla suçluyordu.Trump, 'Çin merkezli' olarak suçladığı örgüte sağlanan finansal desteği askıya aldıklarını ve ülkesinin DSÖ üyeliğinden ayrılacağını açıklamıştı.

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dsö, dünya sağlık örgütü (dsö), seçim, aday, seçimler, ortak aday, tedros adhanom ghebreyesus, koronavirüs, genel sekreter, ülke