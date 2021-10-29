https://tr.sputniknews.com/20211029/hic-gitmedigi-illerden-4-trafik-cezasi-geldi-1050292885.html

Hiç gitmediği illerden 4 trafik cezası geldi

Hiç gitmediği illerden 4 trafik cezası geldi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çiftçilik yapan 50 yaşındaki Sait Danış'a, hiç gitmediği İstanbul, Ankara, İzmir ve Aydın'dan 4 farklı trafik cezası geldi... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

ankara

istanbul

hakkari

yüksekova

traktör

trafik cezası

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Yüksekova ilçesi Vezirli köyünde çiftçilik yapan 4 çocuk babası Sait Danış, traktörü ile bugüne kadar Hakkari dışına hiç çıkmadığını iddia etti.Temmuz ayında İzmir ve Aydın Otoyolu, İstanbul-Aydın Otoyolu, İstanbul-Ankara Otoyolu ve köprülerden traktörü ile geçtiğini gösteren cezalar geldiğini ifade eden Danış, Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu da söyledi.'Sadece görüntüleri istiyorum'Danış, şöyle konuştu:"1995 yılından beri bu traktör adıma kayıtlı. Birkaç gün önce bana İstanbul, Ankara otoyolu ve köprülerinde geçiş yapmışım diye ceza geldi. Çok şaşırdım. 6 yıldır Yüksekova merkezine, arıza için bile traktörü götürmüş değilim.Sadece tarladan eve, evden tarlaya gitmişim. Ceza aldığım tarihler var. Sadece görüntüleri istiyorum. Bu traktör nasıl İstanbul ve İzmir köprülerinden, paralı geçişlerinden geçmiş? Biri bana bunu açıklayabilir mi?"'Cezamın kaldırılmasını talep ediyorum'Kendisine kesilen cezaların silinmesini isteyen Danış, traktörünü yaz aylarında köyde ot biçme ve taşımak için kullandığını belirterek, "Bunun dışında hiç il dışına çıkmadım. Traktörün bazen arıza verdiği halde merkeze bile gitmedim. Trafiğe hiç çıkartmamışım. Benim adıma gelen cezanın silinmesini, bu plakayla hangi aracın oralarda geçiş yaptığına dair bilgilendirilmek istiyorum. Plakam ile yarın bir kaza yapılabilir, kusur ve ceza bana kalır" ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20210526/trafik-cezasi-ve-motorlu-tasit-vergisini-odemeyenler-icin-indirim-geliyor-1044587028.html

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ankara, istanbul, hakkari, yüksekova, traktör, trafik cezası