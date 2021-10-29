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https://tr.sputniknews.com/20211029/kocaelide-yolcu-treni-kaza-yapti-1050293485.html
Kocaeli’de yolcu treni kaza yaptı
Kocaeli’de yolcu treni kaza yaptı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Trenin son iki vagonu raydan çıkarken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T11:43+0300
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türkiye
türkiye
kocaeli
tren kazası
gebze
tcdd
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, İstanbul istikametine giden yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı.Son vagon yan yatarken, elektrik direğine dayandı.Olayda yaralanan olmadı.Bölgede çalışmalar devam ediyor.TCDD: Soruşturma başlatıldıTCDD'den yapılan açıklamada, “29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40’da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğimi neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.
türkiye
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türkiye, kocaeli, tren kazası, gebze, tcdd

Kocaeli’de yolcu treni kaza yaptı

11:43 29.10.2021 (güncellendi: 12:45 29.10.2021)
© İHAKocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© İHA
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Trenin son iki vagonu raydan çıkarken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde, İstanbul istikametine giden yolcu treninin son iki vagonu raydan çıktı.
Son vagon yan yatarken, elektrik direğine dayandı.
Olayda yaralanan olmadı.
Bölgede çalışmalar devam ediyor.

TCDD: Soruşturma başlatıldı

TCDD'den yapılan açıklamada, “29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40’da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğimi neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.
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