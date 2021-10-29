https://tr.sputniknews.com/20211029/meteorolojiden-4-il-icin-kuvvetli-kar-uyarisi-1050286417.html

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli kar uyarısı

Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli kar uyarısı

Doğu Anadolu bölgesindeki Erzurum, Erzincan, Kars ve Ağrı'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili olacak. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T01:31+0300

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türkiye

erzurum

ağrı

erzincan

meteoroloji

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Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bölgede yarın Erzurum ve Erzincan ile Ağrı'da yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, bu iller ile Kars'ın yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışının etkili olacağı tahmin ediliyor.Açıklamada, yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, ile buzlanma ve don olaylarına karşı uyarıda bulunuldu.Kuvvetli yağışların bölge genelinde akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

türkiye

erzurum

ağrı

erzincan

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erzurum, ağrı, erzincan, meteoroloji