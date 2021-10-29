Paris'te çikolatadan elbiselerle defile

© France 24 Ünlü şeflerin pasta şovları düzenleyeceği fuarda, isteyen katılımcılar şeflerle mutfağa girip pasta yapımını deneyimleyebilecekler. Harika tariflerin yer alacağı fuarda, katılımcılar şeflerin hazırladığı pastaları da tadabilecekler. Fransız pastacılığının büyük isimleri Sophie de Bernardi, Anthony Coquereau, Nicolas Guercio, Pascal Hainigue, Sarah Ifrah-Ohana, Nina Métayer, Nicolas Paciello, Pierre-Jean Quinonero, Tristan Rousselot, Charles Dray ve daha birçok isim Çikolata Fuarına katılacak. Claire Verneil, Fika, Chefsquare ve Maison Paris gibi şefler de fuarda yemekleriyle adeta görsel bir şölen sunacak.