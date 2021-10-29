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Paris'te çikolatadan elbiselerle defile
Paris'te çikolatadan elbiselerle defile
Fransa’da çikolata ve moda severler, geleneksel Çikolata Fuarı’nda sunulan çikolatalı elbiselerle bir araya geldi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
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Fransa’nın başkenti Paris'te 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Çikolata Fuarı geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamamıştı. Bir yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Çikolata Fuarı'na çeşitli ülkelerden 100’e yakın çikolata üreticisi firma katıldı.
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paris, çikolata, defile, galeri, фото

Paris'te çikolatadan elbiselerle defile

13:06 29.10.2021 (güncellendi: 13:14 29.10.2021)
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Fransa’da çikolata ve moda severler, geleneksel Çikolata Fuarı’nda sunulan çikolatalı elbiselerle bir araya geldi.
Fransa’nın başkenti Paris'te 26 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Çikolata Fuarı geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle yapılamamıştı.
Bir yıl aradan sonra tekrar düzenlenen Çikolata Fuarı'na çeşitli ülkelerden 100’e yakın çikolata üreticisi firma katıldı.
© İHAParis'te 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak Çikolata Fuarına, çikolata üreticisi firmalar ve çikolata mamulleri satışı yapan firma temsilcileri fuar organizasyonu tarafından açılışa özel davet edildi.
Paris'te çikolatadan elbiselerle podyuma çıktılar - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA
Paris'te 28 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında ziyarete açık olacak Çikolata Fuarına, çikolata üreticisi firmalar ve çikolata mamulleri satışı yapan firma temsilcileri fuar organizasyonu tarafından açılışa özel davet edildi.
© İHAÇikolata Fuarı’nın açılışında, ünlü modacıların tasarladıkları çikolatalı kıyafetler defilede tanıtıldı. Podyuma çıkan mankenler çikolatalı elbiseleriyle yürürken, bazı mankenler kıyafetlerindeki çikolatalardan yiyerek dikkat çekti. Kalp Cerrahisi onuruna hazırlanan çikolatalı elbiseler defilesi, fuar süresince her gün 16.00 ve 17.00 saatleri arasında açık olacak.
Paris'te çikolatadan elbiselerle podyuma çıktılar - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Çikolata Fuarı’nın açılışında, ünlü modacıların tasarladıkları çikolatalı kıyafetler defilede tanıtıldı. Podyuma çıkan mankenler çikolatalı elbiseleriyle yürürken, bazı mankenler kıyafetlerindeki çikolatalardan yiyerek dikkat çekti. Kalp Cerrahisi onuruna hazırlanan çikolatalı elbiseler defilesi, fuar süresince her gün 16.00 ve 17.00 saatleri arasında açık olacak.
© İHAÇikolatalı moda defilesine yoğun ilgi gösteren çikolata ve moda severler, yeterli yer olmadığı için defileyi ayakta izlemek zorunda kaldı. Başkentin tarihi sergi sarayı Parc des Expositions de la Porte Versaille'de düzenlenen fuara katılan çikolata severler, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce çikolata üreticisinin en son tasarımlarını keşfetme şansına sahip olacaklar.
Paris'te çikolatadan elbiselerle podyuma çıktılar - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Çikolatalı moda defilesine yoğun ilgi gösteren çikolata ve moda severler, yeterli yer olmadığı için defileyi ayakta izlemek zorunda kaldı. Başkentin tarihi sergi sarayı Parc des Expositions de la Porte Versaille'de düzenlenen fuara katılan çikolata severler, dünyanın dört bir yanından gelen yüzlerce çikolata üreticisinin en son tasarımlarını keşfetme şansına sahip olacaklar.
© İHAÜnlü çikolata üreticileri Bonnat, Pralus, Hasnaâ Chocolats Grands Crus, Guerlais, Hugo & Victor’a ev sahipliği yapan Çikolata Fuarı, üreticilerle tanışma fırsatı da sunuyor. Grain de Sail, Friends of of Grain de Sail gibi markalar fuara katılan genç yetenekleri keşfetmek de istiyor.
Paris'te çikolatadan elbiselerle podyuma çıktılar - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Ünlü çikolata üreticileri Bonnat, Pralus, Hasnaâ Chocolats Grands Crus, Guerlais, Hugo & Victor’a ev sahipliği yapan Çikolata Fuarı, üreticilerle tanışma fırsatı da sunuyor. Grain de Sail, Friends of of Grain de Sail gibi markalar fuara katılan genç yetenekleri keşfetmek de istiyor.
© France 24Ünlü şeflerin pasta şovları düzenleyeceği fuarda, isteyen katılımcılar şeflerle mutfağa girip pasta yapımını deneyimleyebilecekler. Harika tariflerin yer alacağı fuarda, katılımcılar şeflerin hazırladığı pastaları da tadabilecekler. Fransız pastacılığının büyük isimleri Sophie de Bernardi, Anthony Coquereau, Nicolas Guercio, Pascal Hainigue, Sarah Ifrah-Ohana, Nina Métayer, Nicolas Paciello, Pierre-Jean Quinonero, Tristan Rousselot, Charles Dray ve daha birçok isim Çikolata Fuarına katılacak. Claire Verneil, Fika, Chefsquare ve Maison Paris gibi şefler de fuarda yemekleriyle adeta görsel bir şölen sunacak.
Paris'te çikolatadan elbiselerle podyuma çıktılar - Sputnik Türkiye
5/5
© France 24
Ünlü şeflerin pasta şovları düzenleyeceği fuarda, isteyen katılımcılar şeflerle mutfağa girip pasta yapımını deneyimleyebilecekler. Harika tariflerin yer alacağı fuarda, katılımcılar şeflerin hazırladığı pastaları da tadabilecekler. Fransız pastacılığının büyük isimleri Sophie de Bernardi, Anthony Coquereau, Nicolas Guercio, Pascal Hainigue, Sarah Ifrah-Ohana, Nina Métayer, Nicolas Paciello, Pierre-Jean Quinonero, Tristan Rousselot, Charles Dray ve daha birçok isim Çikolata Fuarına katılacak. Claire Verneil, Fika, Chefsquare ve Maison Paris gibi şefler de fuarda yemekleriyle adeta görsel bir şölen sunacak.
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