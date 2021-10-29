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https://tr.sputniknews.com/20211029/radara-yakalanmamak-icin-kamyon-plakasina-duzenek-kurdular-1050292661.html
Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kuran şoföre ceza
Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kuran şoföre ceza
İstanbul’da, bir kontrol noktasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda, radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek bulundu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T11:14+0300
2021-10-29T11:13+0300
yaşam
trafik
kamyon
uygulama
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Edinilen bilgiye göre, Tuzla'da rutin uygulama ve kontrol noktaları oluşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Salı günü saat 12.40 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kontrol noktalarından birinde durdurulan M.Ç. idaresindeki kamyonda inceleme yapan polis, plakanın ileri geri ayrıldığını gördü.Kamyonun ön plakasının araç üzerinde takılı, ancak yere bakacak şekilde 'okunmaz' halde olması üzerine kamyonda normalin dışında bir durumla karşı karşıya olduklarını fark eden polis, detaylı inceleme yaptı. İncelemede, kamyonun şoför mahallinden plakaya kadar uzanan çelik halatlı bir düzenek kurulduğu, içeriden de bu düzenek ile plakanın istendiği zaman gizlenebilir şekilde ayarlandığı tespit edildi. Kamyon plakasının sabit olmadığını ve öne arkaya ters dönerek kapandığını fark eden polis, düzeneğin, hız kontrolü yapılan bölgelerde radar kameralarından gizlenerek trafik cezalarından sıyrılmak için kurulduğunu belirledi.Kamyonu otoparka çeken polisler, kamyonun aynı zamanda sahibi de olan sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 23/3-C-1 maddesi gereği, cezai işlem yapıldı. M.Ç.’ye 'Plakayı Okunmamasını Sağlayacak Şekilde Değişiklik Yapmak' ve 'Yetki Belgesiz Kullanmak' suçundan ceza kesti. Ayrıca aynı kişiye, kamyonun yetki belgesinin süresinin dolması nedeniyle “taşıtı yetki belgesini kaydettirmeden kullanmaktan” da cezai işlem uygulandığı belirtildi.Kesilen cezaların ardından kamyon plakasına kurulan düzenek emniyet ekiplerince sökülerek normal konumuna getirildi.
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trafik, kamyon, uygulama

Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kuran şoföre ceza

11:14 29.10.2021
© İHARadara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular
Radara yakalanmamak için kamyon plakasına düzenek kurdular - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2021
© İHA
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İstanbul’da, bir kontrol noktasında polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonda, radara yakalanmamak için plakayı gizleyen düzenek bulundu.
Edinilen bilgiye göre, Tuzla'da rutin uygulama ve kontrol noktaları oluşturan İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen Salı günü saat 12.40 sıralarında durumundan şüphelendikleri bir kamyonu durdurdu. Kontrol noktalarından birinde durdurulan M.Ç. idaresindeki kamyonda inceleme yapan polis, plakanın ileri geri ayrıldığını gördü.
Kamyonun ön plakasının araç üzerinde takılı, ancak yere bakacak şekilde 'okunmaz' halde olması üzerine kamyonda normalin dışında bir durumla karşı karşıya olduklarını fark eden polis, detaylı inceleme yaptı. İncelemede, kamyonun şoför mahallinden plakaya kadar uzanan çelik halatlı bir düzenek kurulduğu, içeriden de bu düzenek ile plakanın istendiği zaman gizlenebilir şekilde ayarlandığı tespit edildi.
Kamyon plakasının sabit olmadığını ve öne arkaya ters dönerek kapandığını fark eden polis, düzeneğin, hız kontrolü yapılan bölgelerde radar kameralarından gizlenerek trafik cezalarından sıyrılmak için kurulduğunu belirledi.

Kamyonu otoparka çeken polisler, kamyonun aynı zamanda sahibi de olan sürücüye 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 23/3-C-1 maddesi gereği, cezai işlem yapıldı. M.Ç.’ye 'Plakayı Okunmamasını Sağlayacak Şekilde Değişiklik Yapmak' ve 'Yetki Belgesiz Kullanmak' suçundan ceza kesti. Ayrıca aynı kişiye, kamyonun yetki belgesinin süresinin dolması nedeniyle “taşıtı yetki belgesini kaydettirmeden kullanmaktan” da cezai işlem uygulandığı belirtildi.
Kesilen cezaların ardından kamyon plakasına kurulan düzenek emniyet ekiplerince sökülerek normal konumuna getirildi.
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