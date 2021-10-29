https://tr.sputniknews.com/20211029/rusya-cevre-bakani-bm-iklim-degisikligi-konferansinda-projelerimizin-taninmasi-icin-calisacagiz-1050288571.html
Rusya Çevre Bakanı: BM iklim değişikliği konferansında projelerimizin tanınması için çalışacağız
Rusya Çevre Bakanı: BM iklim değişikliği konferansında projelerimizin tanınması için çalışacağız
Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’nda (COP26) Rus ormanları ile... 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T05:13+0300
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2021-10-29T05:13+0300
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rusya
bm iklim değişikliği taraflar konferansı
proje
rusya tabii kaynaklar ve çevre bakanlığı
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Kozlov, Reuters’e açıklamasında, “Görevimiz, dünya topluluğunun, orman endüstrisinde CO2 emme potansiyelini artırmaya yönelik devlet ve özel projelerin hayata geçirileceğini kabul etmesini sağlamak. Rusya Hükümeti, orman yangınlarıyla mücadele programlarının finansmanını iki katına çıkarmayı planlıyor” ifadesini kullandı.Glasgow’daki COP26 konferansında, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik olası çalışmaları değerlendiren Kozlov, “Ortak standartlar ve ortak talepler ve en önemlisi doğrulama prosedürleri kabul edilmeli. Bizim için bir önemli konu daha, nükleer ve hidroelektrik enerjinin yeşil enerji olarak kabul edilmesi” dedi.Glasgow’a gidecek Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk başkanlığındaki heyette Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kozlov da yer alacak.Geçen yıl yapılması gereken ama Kovid-19 pandemisi yüzünden ertelenen iki haftalık iklim konferansı önümüzdeki Pazar günü İskoçya’nın başkenti Glasgow’da çalışmaya başlayacak. Konferansa, 120’den fazla ülkenin liderleri dahil yaklaşık 25 bin kişinin katılması bekleniyor.
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rusya, bm iklim değişikliği taraflar konferansı, proje, rusya tabii kaynaklar ve çevre bakanlığı
Rusya Çevre Bakanı: BM iklim değişikliği konferansında projelerimizin tanınması için çalışacağız
Rusya Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Aleksandr Kozlov, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı’nda (COP26) Rus ormanları ile hidroelektrik ve nükleer santrallerinin, sera gazı emisyonlarının azaltılmasındaki katkısının tanınması için çalışacaklarını belirtti.
Kozlov, Reuters’e açıklamasında, “Görevimiz, dünya topluluğunun, orman endüstrisinde CO2 emme potansiyelini artırmaya yönelik devlet ve özel projelerin hayata geçirileceğini kabul etmesini sağlamak. Rusya Hükümeti, orman yangınlarıyla mücadele programlarının finansmanını iki katına çıkarmayı planlıyor” ifadesini kullandı.
Glasgow’daki COP26 konferansında, sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik olası çalışmaları değerlendiren Kozlov, “Ortak standartlar ve ortak talepler ve en önemlisi doğrulama prosedürleri kabul edilmeli. Bizim için bir önemli konu daha, nükleer ve hidroelektrik enerjinin yeşil enerji olarak kabul edilmesi” dedi.
Glasgow’a gidecek Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk başkanlığındaki heyette Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı Kozlov da yer alacak.
Geçen yıl yapılması gereken ama Kovid-19 pandemisi yüzünden ertelenen iki haftalık iklim konferansı önümüzdeki Pazar günü İskoçya’nın başkenti Glasgow’da çalışmaya başlayacak. Konferansa, 120’den fazla ülkenin liderleri dahil yaklaşık 25 bin kişinin katılması bekleniyor.