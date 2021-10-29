https://tr.sputniknews.com/20211029/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-cumhuriyet-bayrami-tebrigi-1050305205.html

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Cumhuriyet Bayramı tebriği

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Cumhuriyet Bayramı tebriği

Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tebriklerini sundu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T17:17+0300

2021-10-29T17:17+0300

2021-10-29T17:17+0300

türkiye

rusya ankara büyükelçliği

29 ekim cumhuriyet bayramı

tebrik

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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Cumhuriyet Bayramı için bir kutlama açıklaması yapıldı.Tebrik mesajıyla kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk ve SSCB Savunma Halk Komiseri Kliment Voroşilov’un fotoğrafları paylaşıldı.Fotoğrafların cumhuriyetin 10. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri tören sırasında çekildiği aktarıldı.

türkiye

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rusya ankara büyükelçliği, 29 ekim cumhuriyet bayramı, tebrik