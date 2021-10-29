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https://tr.sputniknews.com/20211029/rusyanin-ankara-buyukelciliginden-cumhuriyet-bayrami-tebrigi-1050305205.html
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Cumhuriyet Bayramı tebriği
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Cumhuriyet Bayramı tebriği
Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tebriklerini sundu. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T17:17+0300
2021-10-29T17:17+0300
2021-10-29T17:17+0300
türkiye
rusya ankara büyükelçliği
29 ekim cumhuriyet bayramı
tebrik
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Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Cumhuriyet Bayramı için bir kutlama açıklaması yapıldı.Tebrik mesajıyla kurucu önder Mustafa Kemal Atatürk ve SSCB Savunma Halk Komiseri Kliment Voroşilov’un fotoğrafları paylaşıldı.Fotoğrafların cumhuriyetin 10. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri tören sırasında çekildiği aktarıldı.
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rusya ankara büyükelçliği, 29 ekim cumhuriyet bayramı, tebrik
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden Cumhuriyet Bayramı tebriği
Rusya’nın Türkiye Büyükelçiliği, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tebriklerini sundu.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından Cumhuriyet Bayramı için bir kutlama açıklaması yapıldı.
Tebrik mesajıyla kurucu önder
Mustafa Kemal Atatürk ve SSCB Savunma Halk Komiseri Kliment Voroşilov’un fotoğrafları paylaşıldı.
Fotoğrafların cumhuriyetin 10. yıldönümü vesilesiyle düzenlenen askeri tören sırasında çekildiği aktarıldı.