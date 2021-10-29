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https://tr.sputniknews.com/20211029/surdurulebilir-ekolojik-konseptli-konteyner-oteli-yapiminda-beton-kullanilmadi-1050285483.html
Sürdürülebilir ekolojik konseptli konteyner oteli: Yapımında beton kullanılmadı
Sürdürülebilir ekolojik konseptli konteyner oteli: Yapımında beton kullanılmadı
Endonezya’da konteynerlerden ekolojik otel inşa edildi. 29.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-29T01:05+0300
2021-10-29T01:05+0300
2021-10-29T01:05+0300
yaşam
endonezya
otel
ekoloji
konteyner
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Endonezya'nın Tangerang kentinde, konteynerlerden yapılan Qubika isimli otel misafirlerini ağırlıyor. Temelinde beton kullanılmayan, 174 konteynerden oluşan 133 odalı otel, yeşil ağırlıklı ve geri dönüşümü önemseyen sürdürülebilir ekolojik konseptiyle ilgi çekiyor.
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endonezya, otel, ekoloji, konteyner
Sürdürülebilir ekolojik konseptli konteyner oteli: Yapımında beton kullanılmadı
Endonezya’da konteynerlerden ekolojik otel inşa edildi.
Endonezya'nın Tangerang kentinde, konteynerlerden yapılan Qubika isimli otel misafirlerini ağırlıyor.
Temelinde beton kullanılmayan, 174 konteynerden oluşan 133 odalı otel, yeşil ağırlıklı ve geri dönüşümü önemseyen sürdürülebilir ekolojik konseptiyle ilgi çekiyor.