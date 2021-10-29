https://tr.sputniknews.com/20211029/tesk-baskani-palandoken-zorunlu-kopru-ve-otoyol-gecis-ucretleri-esnaftan-alinmamali-1050293729.html

TESK Başkanı Palandöken: Zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri esnaftan alınmamalı

TESK Başkanı Palandöken: Zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretleri esnaftan alınmamalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin önemli maliyet kalemlerinden... 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T11:56+0300

2021-10-29T11:56+0300

2021-10-29T11:56+0300

ekonomi

benzin

otoyol

zam

köprü

palandöken

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Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, akaryakıta gelen zamlar karşısında esnafın zorlandığını ve bu zamların A'dan Z'ye tüm ürünleri olumsuz etkilediğini belirtti.Bu yıl benzine 1 lira 20 kuruş, motorine 1 lira 59 kuruş, LPG'ye ise 1 lira 84 kuruş zam yapıldığını ifade eden Palandöken, "En önemli maliyet kalemi akaryakıt olan esnafımızın bu zamlar karşısında ayakta durması zorlaşıyor. Zamların vatandaşa yansımaması için ticari akaryakıt artık elzem bir ihtiyaç oldu." değerlendirmesinde bulundu.'Ticari araçlar için ticari akaryakıt' talebiAkaryakıt zamlarının, yolcu ve yük taşımacılığında doğrudan maliyeti artırarak kazancın azalmasına sebep olduğunu vurgulayan Palandöken, şunları kaydetti:"Esnafımız bu zamlar karşısında zorlanırken fiyatları da vatandaşa yansıtmamak için kendinden tasarruf ediyor. Esnafın zorlanması doğrudan vatandaşın cebine yansıyor. Bu da enflasyon başta olmak üzere ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Ticari araçlar için ticari akaryakıt verilmesi şu noktada en önemli beklenti haline geldi."Palandöken, zorunlu köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin de önemli maliyet kalemlerinden olduğunu, bu ücretlerin, salgının etkileri tamamen azalana kadar esnaftan alınmaması gerektiğini belirtti.'Esnafımızın maliyetleri artmadığı sürece zam da yapmaz'Salgın süresince bu geçişler nedeniyle gelen cezalar ve bu cezalardan doğan icraların da durdurulmasını talep eden Palandöken, şu ifadeleri kullandı:"Şoför esnafımızın maliyetini artıran bu durumların çözülmesi, vatandaşın da cebini doğrudan etkileyecektir. Esnafımızın maliyetleri artmadığı sürece hiçbir şekilde hiçbir ücrete zam da yapmaz. Dolayısıyla piyasalarda fiyat artışlarının müsebbibi olarak gösterilen esnafımızın bu zan altında kalmaması için ticari akaryakıt ve zorunlu köprü otoyol geçişlerinde destek verilmeli."

palandöken

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benzin, otoyol, zam, köprü, palandöken