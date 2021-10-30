Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211030/ankarada-11-yasindaki-siginmaci-cocuk-olu-bulundu-1050321399.html
Ankara'da 11 yaşındaki sığınmacı çocuk ölü bulundu
Ankara'da 11 yaşındaki sığınmacı çocuk ölü bulundu
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2 gün önce kaybolan Suriye uyruklu 11 yaşındaki Muhammed Hattabi, boş bir gecekondunun içinde başı taşla ezilerek öldürülmüş... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T09:52+0300
2021-10-30T09:52+0300
türkiye
sığınmacı
gasp
çocuk
cinayet
sığınmacı çocuklar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050321374_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_be4ceaea9a3b9350092df3c6bef921f7.jpg
Dün akşam saatlerinde Alemdağ Mahallesi 917'nci Sokak'ta bulunan metruk gecekonduda bir erkek çocuğun hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan çocuğun başının taşla ezilerek, öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden cüzdan ve kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, daha önce kayıp bildiriminde bulunan Suriye uyruklu bir aileyi olay yerine getirdi. Cesedin başına gelen karı- koca, çocuğun, kaybolan oğulları Muhammed Hattabi olduğunu teşhis etti. Muhammed Hattabi'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Suriye uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı. Henüz kimliği açıklanmayan şüphelinin, Muhammed Hattabi'yi gasbetmek için metruk gecekonduya soktuğu, küçük çocuğun direnç göstermesi üzerine de başına taşla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050321374_62:0:579:388_1920x0_80_0_0_35a9112a8495f2eb7708c1805642dcc1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
sığınmacı, gasp, çocuk, cinayet, sığınmacı çocuklar

Ankara'da 11 yaşındaki sığınmacı çocuk ölü bulundu

09:52 30.10.2021
© DHA11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, gecekonduda ölü bulundu
11 yaşındaki Suriyeli Muhammed, gecekonduda ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© DHA
Abone ol
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2 gün önce kaybolan Suriye uyruklu 11 yaşındaki Muhammed Hattabi, boş bir gecekondunun içinde başı taşla ezilerek öldürülmüş halde bulundu.
Dün akşam saatlerinde Alemdağ Mahallesi 917'nci Sokak'ta bulunan metruk gecekonduda bir erkek çocuğun hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan çocuğun başının taşla ezilerek, öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden cüzdan ve kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, daha önce kayıp bildiriminde bulunan Suriye uyruklu bir aileyi olay yerine getirdi. Cesedin başına gelen karı- koca, çocuğun, kaybolan oğulları Muhammed Hattabi olduğunu teşhis etti. Muhammed Hattabi'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Suriye uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı. Henüz kimliği açıklanmayan şüphelinin, Muhammed Hattabi'yi gasbetmek için metruk gecekonduya soktuğu, küçük çocuğun direnç göstermesi üzerine de başına taşla vurarak öldürdüğü öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:08Fetullah Gülen'in yeğeni Ümraniye'de gözaltına alındı
11:0432 yıllık cezadan beraat etti: Kürşat Yılmaz tahliye oldu
10:52Bilim Kurulu Üyesi Prof. Şener: Yeniden kapanma gündeme gelebilir
10:47Macron: Rusya'nın enerji fiyatlarını manipüle ettiğine dair kanıt yok
10:17Migros'un ardından BİM de 'fahiş fiyat' cezasını yargıya taşıyor
10:05Bill Gates, Fethiye'de koy kapatıp doğum gününü kutladı
09:52Ankara'da 11 yaşındaki sığınmacı çocuk ölü bulundu
09:45Doçentlik belgesi sahte çıkan Zulal Atalay Laçin 2 yıl önce de yakalanmış
09:30'Hükümetten dar gelirliye destek hamlesi hazırlığı'
09:11Bazı bakanlık ve kurumlara yapılan atamalar Resmi Gazete'de
06:14Ermitaj Müzesi’nde savaş kahramanları galerisine resmini asan Rus blogger hakkında inceleme talebi
05:32Rusya: Yeni pandemi dalgası nedeniyle sınırların kapatılması gündemimizde yok
05:15‘Kazanmak için oyna’: Squid Game’in kripto parası dört günde 439’a katlandı
04:46Rus ritmik jimnastikçiler, tüm branşlar grup mücadelesinde altın madalya kazandı
04:28Eski Lübnan Başbakanı Hariri, Suudi Arabistan'la yaşanan krizden Hizbullah'ı sorumlu tuttu
04:03Manisa'da 2 kedi, ayakları kesilmiş halde ölü bulundu: 'Bu masuma bunu yapan insana neler yapar?'
03:44Kağıthane'de işçilerin kaldığı konteynerde yangın: 1 işçi yaralandı
03:32MHP, 'kaseti' ortaya çıkan belediye başkanının istifasını istedi
03:27Bagajında sığın cesedi bulunan Komünist vekil Raşkin, yasa dışı avlanma şüphesiyle gözaltına alındı
02:58Kraliçe Elizabeth'e en az 2 hafta dinlenme önerisi