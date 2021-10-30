https://tr.sputniknews.com/20211030/ankarada-11-yasindaki-siginmaci-cocuk-olu-bulundu-1050321399.html

Ankara'da 11 yaşındaki sığınmacı çocuk ölü bulundu

Ankara'da 11 yaşındaki sığınmacı çocuk ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, 2 gün önce kaybolan Suriye uyruklu 11 yaşındaki Muhammed Hattabi, boş bir gecekondunun içinde başı taşla ezilerek öldürülmüş... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T09:52+0300

2021-10-30T09:52+0300

2021-10-30T09:52+0300

türkiye

sığınmacı

gasp

çocuk

cinayet

sığınmacı çocuklar

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Dün akşam saatlerinde Alemdağ Mahallesi 917'nci Sokak'ta bulunan metruk gecekonduda bir erkek çocuğun hareketsiz yattığını gören vatandaşlar, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde hareketsiz yatan çocuğun başının taşla ezilerek, öldürüldüğü belirlendi. Yapılan incelemede cesedin üzerinden cüzdan ve kimlik çıkmadı. Polis ekipleri, daha önce kayıp bildiriminde bulunan Suriye uyruklu bir aileyi olay yerine getirdi. Cesedin başına gelen karı- koca, çocuğun, kaybolan oğulları Muhammed Hattabi olduğunu teşhis etti. Muhammed Hattabi'nin cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Suriye uyruklu bir şüpheliyi gözaltına aldı. Henüz kimliği açıklanmayan şüphelinin, Muhammed Hattabi'yi gasbetmek için metruk gecekonduya soktuğu, küçük çocuğun direnç göstermesi üzerine de başına taşla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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sığınmacı, gasp, çocuk, cinayet, sığınmacı çocuklar