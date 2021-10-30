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https://tr.sputniknews.com/20211030/cumhurbaskani-erdogan-italya-lideri-mattarellanin-g20-liderleri-onuruna-verdigi-yemege-katildi-1050334558.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya lideri Mattarella'nın G20 liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya lideri Mattarella'nın G20 liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, liderler ve eşleri onuruna... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T22:53+0300
2021-10-30T22:53+0300
2021-10-30T22:53+0300
dünya
recep tayyip erdoğan
italya
türkiye
sergio mattarella
g20
g20 liderler zirvesi
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İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve kızı Laura Mattarella, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluşların yöneticileri ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi.Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'deki yemek öncesinde, Mattarella ve kızı ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, konukları karşıladı.Ev sahibi Matteralla ve Draghi, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirdi, ardından yemeğe geçildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.
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recep tayyip erdoğan, italya, türkiye, sergio mattarella, g20, g20 liderler zirvesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya lideri Mattarella'nın G20 liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, liderler ve eşleri onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.
İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve kızı Laura Mattarella, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluşların yöneticileri ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi.
Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'deki yemek öncesinde, Mattarella ve kızı ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, konukları karşıladı.
Ev sahibi Matteralla ve Draghi, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirdi, ardından yemeğe geçildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan da yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.