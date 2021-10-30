https://tr.sputniknews.com/20211030/cumhurbaskani-erdogan-italya-lideri-mattarellanin-g20-liderleri-onuruna-verdigi-yemege-katildi-1050334558.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya lideri Mattarella'nın G20 liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya lideri Mattarella'nın G20 liderleri onuruna verdiği yemeğe katıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesine ev sahipliği yapan İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'nın, liderler ve eşleri onuruna... 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T22:53+0300

2021-10-30T22:53+0300

2021-10-30T22:53+0300

dünya

recep tayyip erdoğan

italya

türkiye

sergio mattarella

g20

g20 liderler zirvesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1e/1050334533_0:0:1754:988_1920x0_80_0_0_4ffbd762b9ccaaffda343692d606bdfc.png

İtalya Cumhurbaşkanı Mattarella ve kızı Laura Mattarella, G20 Liderler Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası kuruluşların yöneticileri ve eşleri onuruna akşam yemeği verdi.Cumhurbaşkanlığı Sarayı Quirinale'deki yemek öncesinde, Mattarella ve kızı ile İtalya Başbakanı Mario Draghi ve eşi Maria Serenella Cappello, konukları karşıladı.Ev sahibi Matteralla ve Draghi, zirveye katılan devlet ve hükümet başkanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri ve eşleriyle fotoğraf çektirdi, ardından yemeğe geçildi.Cumhurbaşkanı Erdoğan da yemeğe eşi Emine Erdoğan ile iştirak etti.

italya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, italya, türkiye, sergio mattarella, g20, g20 liderler zirvesi