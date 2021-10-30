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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Biden ile görüşme Roma'da da olabilir, Birleşik Krallık'ta da
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Biden ile görüşme Roma'da da olabilir, Birleşik Krallık'ta da
Türkiye'nin G20 heyetinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman?" sorusuna "1-2 gün daha buradayız. Burada görüşme... 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T13:22+0300
2021-10-30T13:43+0300
politika
recep tayyip erdoğan
joe biden
ibrahim kalın
g20
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Kalın, G20 Zirvesi'nin ilk gününde CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu. Zirvenin, pandemiden sonra yapılan ilk yüz yüze G-20 zirvesi olduğunu hatırlatan Kalın, "Dolayısıyla küresel ekonominin ana konuları burada ele alınacak. Sürdürülebilir kalkınma, salgın sonrası ekonominin nasıl tanzime edileceği, kadın istihdamı, gençlik istihdamı, uluslararası piyasadaki likidite sorunu, aşı meselesi, üretimi, herkesin aşıya erişimi bunlar ana başlıklar. Zirve boyunca bunlar ele alınacak" dedi. 'Siyasetin yanı sıra göç ve terörle mücadele de ele alınacak'Kalın, ekonomi ve siyaset gündeminin yanı sıra zirvede terörle mücadele ile göç gibi konuların da ele alınacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri hakkında bilgi veren Kalın, "Hollanda Başbakanı’ndan AB başkanına, İtalyan başbakanından diğerlerine, muhtemelen Fransa lideri ve diğerleriyle görüşme olacak" dedi. 'Biden'la görüşme netleşmek üzere'Kalın, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:"1-2 gün içinde daha buradayız. Burada görüşme olacak. Görüşme burada olabilir, Birleşik Krallık’ta olabilir. Netleşmek üzere o da. Önemli bir görüşme tabi ki. Küresel birçok konu var, Afganistan’dan Libya’ya, Suriye’den Kafkaslar’a, ikili ilişkiler var, savunma sanayi var… Ve diğer çok başlıklı ele alacaklar."F-35 krizi: Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı hakkımızın asla yenmemesiKalın, ABD ile F-35 kriziyle ilgili, "Bu bir teknik süreç. Teknik uzmanlar konuyu ele alacaklar. Bizim ödediğimiz paranın bu tarafa mahsup edilmesiyle ilgili teknik süreç nasıl ilerleyecek, F-16’larla ilgili bizim taleplerimiz, ihtiyaçlarımız, modernizasyon ve diğer teknik konular, teknik çalışma gerektiriyor. Heyet geldi, bu heyetler gidip gelecekler. Biz olumlu bir cevap almayı istiyoruz. F-35 olmuyorsa hakkımızın asla yenmemesi, Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı ve duruşu da bu yönde zaten. Onun başka yerde, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve kullanılması… Yaklaşımlar olumlu şu ana kadar. Ama biraz zaman alacak" dedi. 10 büyükelçi mesajı: Cumhurbaşkanımız da gereken cevabı verecektirZirvede 10 büyükelçi krizine ilişkin mesaj verilip verilmeyeceği hakkında ise Kalın, "Mesajımız açık ve net. Cumhurbaşkanımız da açık ve net verdi. Büyükelçiler içişlerine karışamazlar, oradaki kurumlara, hukuk işlerine saygılı olmak zorundalar. Biz nasıl uyuyorsak aynı şeyleri o büyükelçilerden beklemek de hakkımız. Muhatap başkanlar bu konuyu açarsa, Cumhurbaşkanımız da gereken cevabı verecektir" diye konuştu.
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recep tayyip erdoğan, joe biden, ibrahim kalın, g20

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Biden ile görüşme Roma'da da olabilir, Birleşik Krallık'ta da

13:22 30.10.2021 (güncellendi: 13:43 30.10.2021)
© AAJoe Biden ve Recep Tayyip Erdoğan
Joe Biden ve Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© AA
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Türkiye'nin G20 heyetinde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Erdoğan-Biden görüşmesi ne zaman?" sorusuna "1-2 gün daha buradayız. Burada görüşme olacak. Görüşme burada olabilir, Birleşik Krallık’ta olabilir. Netleşmek üzere o da. Önemli bir görüşme tabi ki. Küresel birçok konu var" ifadelerini kullandı.
Kalın, G20 Zirvesi'nin ilk gününde CNN TÜRK'e açıklamalarda bulundu.
Zirvenin, pandemiden sonra yapılan ilk yüz yüze G-20 zirvesi olduğunu hatırlatan Kalın, "Dolayısıyla küresel ekonominin ana konuları burada ele alınacak. Sürdürülebilir kalkınma, salgın sonrası ekonominin nasıl tanzime edileceği, kadın istihdamı, gençlik istihdamı, uluslararası piyasadaki likidite sorunu, aşı meselesi, üretimi, herkesin aşıya erişimi bunlar ana başlıklar. Zirve boyunca bunlar ele alınacak" dedi.

'Siyasetin yanı sıra göç ve terörle mücadele de ele alınacak'

Kalın, ekonomi ve siyaset gündeminin yanı sıra zirvede terörle mücadele ile göç gibi konuların da ele alınacağını belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri hakkında bilgi veren Kalın, "Hollanda Başbakanı’ndan AB başkanına, İtalyan başbakanından diğerlerine, muhtemelen Fransa lideri ve diğerleriyle görüşme olacak" dedi.

'Biden'la görüşme netleşmek üzere'

Kalın, ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye ilişkin soruya ise şöyle yanıt verdi:
"1-2 gün içinde daha buradayız. Burada görüşme olacak. Görüşme burada olabilir, Birleşik Krallık’ta olabilir. Netleşmek üzere o da. Önemli bir görüşme tabi ki. Küresel birçok konu var, Afganistan’dan Libya’ya, Suriye’den Kafkaslar’a, ikili ilişkiler var, savunma sanayi var… Ve diğer çok başlıklı ele alacaklar."

F-35 krizi: Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı hakkımızın asla yenmemesi

Kalın, ABD ile F-35 kriziyle ilgili, "Bu bir teknik süreç. Teknik uzmanlar konuyu ele alacaklar. Bizim ödediğimiz paranın bu tarafa mahsup edilmesiyle ilgili teknik süreç nasıl ilerleyecek, F-16’larla ilgili bizim taleplerimiz, ihtiyaçlarımız, modernizasyon ve diğer teknik konular, teknik çalışma gerektiriyor. Heyet geldi, bu heyetler gidip gelecekler. Biz olumlu bir cevap almayı istiyoruz. F-35 olmuyorsa hakkımızın asla yenmemesi, Cumhurbaşkanımızın kesin talimatı ve duruşu da bu yönde zaten. Onun başka yerde, silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması ve kullanılması… Yaklaşımlar olumlu şu ana kadar. Ama biraz zaman alacak" dedi.

10 büyükelçi mesajı: Cumhurbaşkanımız da gereken cevabı verecektir

Zirvede 10 büyükelçi krizine ilişkin mesaj verilip verilmeyeceği hakkında ise Kalın, "Mesajımız açık ve net. Cumhurbaşkanımız da açık ve net verdi. Büyükelçiler içişlerine karışamazlar, oradaki kurumlara, hukuk işlerine saygılı olmak zorundalar. Biz nasıl uyuyorsak aynı şeyleri o büyükelçilerden beklemek de hakkımız. Muhatap başkanlar bu konuyu açarsa, Cumhurbaşkanımız da gereken cevabı verecektir" diye konuştu.
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