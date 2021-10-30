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Erdoğan, G20 kapsamında İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü
Erdoğan, G20 kapsamında İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-30T16:34+0300
2021-10-30T16:34+0300
2021-10-30T16:34+0300
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recep tayyip erdoğan, mario draghi
Erdoğan, G20 kapsamında İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.