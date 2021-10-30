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Erdoğan, G20 kapsamında İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü
Erdoğan, G20 kapsamında İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye
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recep tayyip erdoğan, mario draghi

Erdoğan, G20 kapsamında İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü

16:34 30.10.2021
© AAErdoğan
Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi kapsamında İtalya Başbakanı Mario Draghi ile bir araya geldi.
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