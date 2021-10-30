https://tr.sputniknews.com/20211030/hulki-cevizoglu-ankaranin-adi-ataturk-olsun-1050316950.html

Hulki Cevizoğlu: Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun

Hulki Cevizoğlu: Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun

Gazeteci-yazar Hulki Cevizoğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda katıldığı canlı yayında "Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun" dedi. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T00:07+0300

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CNN Türk'te Akıl Çemberi programına katılan Cevizoğlu'ndan Ankara'nın isminin değiştirilmesi önerisi geldi.Birgün'ün aktardığına göre Cevizoğlu, "Ankara'nın adı 'Atatürk' olsun" derken, kendisine Anayasa'nın ilk 4 maddesinin değiştirilemez olduğu hatırlatıldı. Cevizoğlu, buna yanıt olarak ise "HDP, 2. anadil önerisi getiriyor, CHP onun yerine buna mı itiraz ediyor" diyerek görüşünü savundu.Sözlerinin sosyal medyada tartışma olmasının ardından bir de tweet atan Cevizoğlu, şöyle yazdı:"ANKARA'NIN ADI "ATATÜRK" OLSUN! Görüşlerinizi beklerim."

https://tr.sputniknews.com/20210419/hulki-cevizoglu-ben-kanal-istanbula-evet-diyen-bir-ataturkcuyum-1044310642.html

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ankara, chp, hdp, atatürk, hulki cevizoğlu