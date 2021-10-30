https://tr.sputniknews.com/20211030/reuters-erdogan-biden-gorusmesi-yarin-olacak-1050331700.html

Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

Biden, Roma'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek

ABD'li üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Biden ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın pazar günü Roma'da görüşeceğini açıkladı. 30.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-30T19:49+0300

2021-10-30T19:49+0300

2021-10-30T20:38+0300

son dakika

recep tayyip erdoğan

joe biden

dünya

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ABD'li yetkilinin yaptığı açıklamaya göre ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pazar günü Roma'da G20 Liderler Zirvesi kapsamında görüşme gerçekleştirecek.Yetkilinin aktardığına göre Erdoğan- Biden görüşmesinde Türkiye ile savunma ilişkileri ve F-16 alımı ele alınacak. Biden'ın görüşmede "krizler ve düşüncesizce eylem, ABD-Türkiye ilişkilerine fayda sağlamaz" diyeceği belirtildi.Yetkili, Biden'ın ayrıca Almanya Şansölyesi Angela Merkel ve Yardımcısı Olaf Scholz ile kısa bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

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son dakika, recep tayyip erdoğan, joe biden