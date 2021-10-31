https://tr.sputniknews.com/20211031/beton-mikseri-otomobili-metrelerce-surukledi-kadin-yolcu-sinir-krizi-gecirdi--1050335643.html

Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, kadın yolcu sinir krizi geçirdi

Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, kadın yolcu sinir krizi geçirdi

Karabük’te beton mikseri çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi sinir krizi geçirdi. 31.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

karabük

otomobil

beton mikseri

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Mehmet Y. idaresindeki beton mikseri Karabük istikametine seyir halindeyken, Serkan K. idaresindeki otomobile çarparak metrelerce sürükledi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi Melek K. sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mikserin otomobili sürüklediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

türkiye

karabük

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karabük, otomobil, beton mikseri