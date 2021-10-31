Beton mikseri otomobili metrelerce sürükledi, kadın yolcu sinir krizi geçirdi

Mehmet Y. idaresindeki beton mikseri Karabük istikametine seyir halindeyken, Serkan K. idaresindeki otomobile çarparak metrelerce sürükledi. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi Melek K. sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mikserin otomobili sürüklediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Karabük’te beton mikseri çarptığı otomobili metrelerce sürükledi. Kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi sinir krizi geçirdi.
Mehmet Y. idaresindeki beton mikseri Karabük istikametine seyir halindeyken, Serkan K. idaresindeki otomobile çarparak metrelerce sürükledi.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre kaza sonrası şoka giren otomobil sürücüsünün annesi Melek K. sinir krizi geçirdi. Çevredeki vatandaşlar kadını sakinleştirmeye çalışırken ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan kadın Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mikserin otomobili sürüklediği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.