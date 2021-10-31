Ekrem İmamoğlu, Galatasaray - Gaziantep maçını ilk kez stadyuma giden kız çocuklarıyla izledi

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray-Gaziantep FK maçını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu stadyumda takip etti. Ekrem ve Dilek İmamoğlu'na ilk kez maça giden 9 kız çocuğu eşlik etti.Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda “İlk kez maça gittiler, locada izlediler. Galatasaray Spor Kulübü iş birliği ile hiç maç izleme olanağı bulamamış çocuklarımızı statta ağırlamaya devam ediyoruz. Bu gece 9 kız çocuğumuz Dilek İmamoğlu’nun misafiriydi, hem İlham Veren Adımlar kitabına sahip oldular hem maç keyfi yaşadılar” ifadelerini kullandı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Galatasaray - Gaziantep karşılaşmasını NEF Stadyumu'nda ilk kez maça giden kız çocuklarıyla birlikte izledi. İmamoğlu'na eşi Dilek İmamoğlu da eşlik etti.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray-Gaziantep FK maçını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu stadyumda takip etti. Ekrem ve Dilek İmamoğlu'na ilk kez maça giden 9 kız çocuğu eşlik etti.
Ekrem İmamoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda “İlk kez maça gittiler, locada izlediler. Galatasaray Spor Kulübü iş birliği ile hiç maç izleme olanağı bulamamış çocuklarımızı statta ağırlamaya devam ediyoruz. Bu gece 9 kız çocuğumuz Dilek İmamoğlu’nun misafiriydi, hem İlham Veren Adımlar kitabına sahip oldular hem maç keyfi yaşadılar” ifadelerini kullandı.
İlk kez maça gittiler, locada izlediler. @GalatasaraySK iş birliği ile hiç maç izleme olanağı bulamamış çocuklarımızı statta ağırlamaya devam ediyoruz. Bu gece 9 kız çocuğumuz @dk_imamoglu’nun misafiriydi, hem İlham Veren Adımlar kitabına sahip oldular hem maç keyfi yaşadılar. pic.twitter.com/8GQerVYjqt