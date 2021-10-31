Lavrov ile görüşen Arjantin Dışişleri Bakanı: Sputnik V aşısı yaptırdım

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola’nın G20 zirvesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Arjantinli diplomatın Sputnik V aşısı olduğunu belirttiğini yazdı.Zaharova, “Arjantin Dışişleri Bakanı’nın görüşme odasına girerken söylediği ilk şey, ‘Sputnik! Aşı oldum’ oldu” ifadelerini paylaştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, G20 zirvesinde Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüşen Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola’nın Sputnik V aşısını olduğunu söylediğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı bir paylaşımda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Arjantin Dışişleri Bakanı Felipe Sola’nın G20 zirvesinde kısa bir görüşme gerçekleştirdiklerini, Arjantinli diplomatın Sputnik V aşısı olduğunu belirttiğini yazdı.