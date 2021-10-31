https://tr.sputniknews.com/20211031/yargitaydan-ogluyla-gelininin-cinsel-iliski-yasayip-yasamadigini-merak-eden-kaynanayla-ilgili-karar-1050342015.html

Yargıtay'dan oğluyla gelininin cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığını merak eden kaynanayla ilgili karar

Yargıtay'dan oğluyla gelininin cinsel ilişki yaşayıp yaşamadığını merak eden kaynanayla ilgili karar

Bir boşanma davasının temyiz müracaatını değerlendiren Yargıtay, karı kocanın ilişki yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için gelininin banyo yapıp yapmadığını takip... 31.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-31T12:15+0300

2021-10-31T12:15+0300

2021-10-31T12:21+0300

boşanma

yargıtay

kaynana

türkiye

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Bir süredir geçimsizlik yaşayan genç çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı.Davacı karşı davalı kadın, davalı erkeğin annesinin evliliğe sürekli müdahale ettiğini öne sürdü.Genç kadın, kayınvalidesinin konuştuğu sırada elinden telefonunu aldığını, kocasıyla ilişki yaşayıp yaşamadıklarını takip için banyo yapıp yapmadığını takip ettiğini iddia etti. Aile mahkemesi tarafların boşanmasına hükmetti.Kararı taraf avukatları temyiz etti. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, gelişen vakıaların ağır nitelikte olduğuna, erkeğin bu müdahalelere sessiz kaldığına dikkat çekti.Davalı erkeğin ‘eşinin ailesi ile görüşmesine izin vermediği ve onlara kızlarını aramamalarını söylediği’ ancak boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin yine de ağır kusurlu olduğuna vurgu yapıldı.

https://tr.sputniknews.com/20210101/gelini-kaynanaya-gitmeye-zorlamak-ve-cinsel-icerikli-sitelere-girmek-bosanma-sebebi-sayildi-1043496109.html

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