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AK Partili Özhaseki: Anketlerde AK Parti açık ara önde
AK Partili Özhaseki: Anketlerde AK Parti açık ara önde
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Anketlerde gençlere soruyoruz; ‘Hayatta ne için mücadele edersiniz?’ ve vatan... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T17:02+0300
2021-11-01T17:02+0300
politika
ak parti
anket
seçim
asgari ücret
mehmet özhaseki
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, katıldığı bir televizyon programımda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.Özhaseki, CHP'nin geçen yıl ‘evet' dediği aynı tezkereye bu yıl ‘hayır' demesine ilişkin çıkan tartışmalarla ilgili “CHP yıllardır 'evet' dediği tezkereye gizli ortağı HDP'yi kaybetme korkusundan bu kez ‘hayır' dedi" diye konuştu.'CHP'de HDP'yi kaybetme korkusu var'Tezkere konusunda “CHP'nin ‘hayır', İYİ Parti'nin ‘evet' demesini bir çatlak olarak değerlendiriyor musunuz?” sorusuna Özhaseki, "CHP, HDP baskısından dolayı Suriye- Irak tezkeresine ‘hayır' demiştir. Yani CHP yıllardır 'evet' dediği tezkereye gizli ortağı HDP'yi kaybetme korkusundan bu kez ‘hayır' dedi” şeklinde cevap verdi. HDP'yi kaybetme korkusunun CHP'yi tezkereye ‘hayır' demeye götürdüğünü ifade eden Özhaseki, “CHP, ittifakta HDP'nin ismini söyleyemiyor. HDP'liler de durmadan ‘Bizden utanıyor musunuz, söylesenize, Ankara ve İstanbul'u bizim sayemizde kazandınız. Biz oy vermeseydik ne yapacaktınız' diye baskı yapıyor. Kandilden teröristlerin elebaşları da aynı şeyi söylüyor. Peki, CHP hangi bahaneyi ileri sürdü? Tezkerenin süresi iki sene. Bir sene olsa yani ‘evet' mi diyecektiniz? Bu kadar çok itiraz edeceklerini bilseydik bir sene diye getirirdik. Sayı çoğunluğumuz var, bir sene sonra bir daha getirirdik. Yabancı asker meselesi önceki tezkerelerde de vardı” dedi.'Kendi aralarında bir adayları yok ve ortak bir aday çıkarmaları çok da kolay görünmüyor'Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına ilişkin konuşan Özhaseki, “Karşı tarafın cumhurbaşkanı adayı meselesinde isimler üzerinde bir akışkanlık, uçuşma yaşanıyorsa bu kafalarının rahat olmadığının ve net olmadıklarının alametidir. Kafaları net değil, kendi aralarında bir adayları yok ve ortak bir aday çıkarmaları çok da kolay görünmüyor. Karşı taraftaki ittifak aslında beş benzemezlerin zoraki bir araya geldiği bir ittifak. Bir tarafta CHP ve İYİ Parti var. Bir taraftan da söyleyemedikleri, utandıkları, sakladıkları PKK'nın siyasi uzantısı HDP var. Şimdi bir taraftan HDP'yi bir taraftan da İyi Parti'yi nasıl bir arada tutacaksınız? Bu kolay bir şey değil hakikaten. Bir taraftan da bazı küçük partileri yanlarına alıyorlar, derken beş benzemez bir araya geliyorlar. Beş benzemezin bir araya gelmesinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmak zor olduğu gibi nasıl bir programda uzlaşacakları ondan daha zor. Bu birliktelikten bir medeniyet tasavvuru ortaya koymalarını bekleyemeyiz” diye konuştu.“Bizim duruşumuz belli” diyen Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Cumhur İttifakıyız. Kaygılarımız belli, aynı hassasiyetleri taşıyoruz. Türkiye'ye tehditlere karşı yüzde yüz bir arada olmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bir araya geldiğimiz milli, yerli bir ittifakımız var. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte kurduğumuz ittifak, sağ olsunlar Büyük Birlik Partisi de destek veriyor. Duruşumuz net” ifadelerini kullandı.'Erken seçim için bir sebep yok'“Erken seçim var mı?” sorusuna Özhaseki, “Erken seçim yok. Olması için de bir sebep de yok. Bütün dünya pandemi döneminde bindir türlü sıkıntıya girmişken, büyüme oranları eksiye düşmüşken; Türkiye'de büyüme oranlarının çok net ve artılarda olduğu bir dönem yaşıyoruz. Piyasa hareketli, daha iyiye giden işler var. Ve çok net Meclis'te çoğunluğu olan bir ittifak var. Gayet de güzel işler giderken, niye seçime gidilsin ki? Seçime gitmenin de bir sebebi olmalı. Seçime gitmenin bir sebebi yok. Bizdeki sahadaki çalışmaya bakarak erken seçim hevesine kapılanlar boşuna hayal kurmasın, biz her dönem çalışıyoruz” diye cevap verdi.'Asgari ücrette ben ciddi bir artış olacağını sanıyorum'16 Kasım'da Ankara'da Belediyeler Gençlik Festivali yapacaklarını da duyuran Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Yani belediyelerimiz gençlik üzerine neler yapıyorlar? Bunu kurdukları stantlarda gösterecekler. 100'e yakın etkinlik var. Tahmin ediyorum ki binlerce genç orada olacak. Gelsinler bunu söyleyenler, binlerce gencin AK Partili Belediyeler çevresinde neler yaptıklarını bir görsünler. Anketlerde gençlere soruyoruz; ‘Hayatta ne için mücadele edersiniz?' ve çıkan sonuç vatan, millet, bayrak ve din gibi milli ve manevi değerler açık ara önde çıkıyor. Yapılan anketlerde ‘kendinizi hangi partiye yakın görüyorsunuz?' sorusunda AK Parti açık ara önde” şeklinde konuştu.Asgari ücrete ilişkin de açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Pandemi bütün dünyada küresel, ekonomik sorunlara neden oldu. Asgari ücrette ben ciddi bir artış olacağını sanıyorum. Türkiye'yi idare eden ve algı operasyonlarına itibar etmeyen bir partiyiz. Bizim AK Parti olarak çalışma yapmadığımız bir alan yok. EYT'liler dahil olmak üzere o anki ekonomik şartları göz önünde bulundurarak bir takım çalışmalar yapılıp, ilgili kurumlara ve sonra da Sayın Cumhurbaşkanına arz edilir” diye konuştu.
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ak parti, anket, seçim, asgari ücret, mehmet özhaseki

AK Partili Özhaseki: Anketlerde AK Parti açık ara önde

17:02 01.11.2021
© AA / Abdullah Söylemez Mehmet Özhaseki
Mehmet Özhaseki - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA / Abdullah Söylemez
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, “Anketlerde gençlere soruyoruz; ‘Hayatta ne için mücadele edersiniz?’ ve vatan, millet, bayrak ve din gibi milli ve manevi değerler açık ara önde çıkıyor. Yapılan anketlerde ‘Kendinizi hangi partiye yakın görüyorsunuz?’ sorusunda AK Parti açık ara önde” dedi.
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, katıldığı bir televizyon programımda gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özhaseki, CHP'nin geçen yıl ‘evet' dediği aynı tezkereye bu yıl ‘hayır' demesine ilişkin çıkan tartışmalarla ilgili “CHP yıllardır 'evet' dediği tezkereye gizli ortağı HDP'yi kaybetme korkusundan bu kez ‘hayır' dedi" diye konuştu.

'CHP'de HDP'yi kaybetme korkusu var'

Tezkere konusunda “CHP'nin ‘hayır', İYİ Parti'nin ‘evet' demesini bir çatlak olarak değerlendiriyor musunuz?” sorusuna Özhaseki, "CHP, HDP baskısından dolayı Suriye- Irak tezkeresine ‘hayır' demiştir. Yani CHP yıllardır 'evet' dediği tezkereye gizli ortağı HDP'yi kaybetme korkusundan bu kez ‘hayır' dedi” şeklinde cevap verdi.
HDP'yi kaybetme korkusunun CHP'yi tezkereye ‘hayır' demeye götürdüğünü ifade eden Özhaseki, “CHP, ittifakta HDP'nin ismini söyleyemiyor. HDP'liler de durmadan ‘Bizden utanıyor musunuz, söylesenize, Ankara ve İstanbul'u bizim sayemizde kazandınız. Biz oy vermeseydik ne yapacaktınız' diye baskı yapıyor. Kandilden teröristlerin elebaşları da aynı şeyi söylüyor. Peki, CHP hangi bahaneyi ileri sürdü? Tezkerenin süresi iki sene. Bir sene olsa yani ‘evet' mi diyecektiniz? Bu kadar çok itiraz edeceklerini bilseydik bir sene diye getirirdik. Sayı çoğunluğumuz var, bir sene sonra bir daha getirirdik. Yabancı asker meselesi önceki tezkerelerde de vardı” dedi.

'Kendi aralarında bir adayları yok ve ortak bir aday çıkarmaları çok da kolay görünmüyor'

Millet İttifakı'nda Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmalarına ilişkin konuşan Özhaseki, “Karşı tarafın cumhurbaşkanı adayı meselesinde isimler üzerinde bir akışkanlık, uçuşma yaşanıyorsa bu kafalarının rahat olmadığının ve net olmadıklarının alametidir. Kafaları net değil, kendi aralarında bir adayları yok ve ortak bir aday çıkarmaları çok da kolay görünmüyor. Karşı taraftaki ittifak aslında beş benzemezlerin zoraki bir araya geldiği bir ittifak. Bir tarafta CHP ve İYİ Parti var. Bir taraftan da söyleyemedikleri, utandıkları, sakladıkları PKK'nın siyasi uzantısı HDP var. Şimdi bir taraftan HDP'yi bir taraftan da İyi Parti'yi nasıl bir arada tutacaksınız? Bu kolay bir şey değil hakikaten. Bir taraftan da bazı küçük partileri yanlarına alıyorlar, derken beş benzemez bir araya geliyorlar. Beş benzemezin bir araya gelmesinden bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmak zor olduğu gibi nasıl bir programda uzlaşacakları ondan daha zor. Bu birliktelikten bir medeniyet tasavvuru ortaya koymalarını bekleyemeyiz” diye konuştu.
“Bizim duruşumuz belli” diyen Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Cumhur İttifakıyız. Kaygılarımız belli, aynı hassasiyetleri taşıyoruz. Türkiye'ye tehditlere karşı yüzde yüz bir arada olmanın gerekliliğine inanıyoruz. Bir araya geldiğimiz milli, yerli bir ittifakımız var. Milliyetçi Hareket Partisi ile birlikte kurduğumuz ittifak, sağ olsunlar Büyük Birlik Partisi de destek veriyor. Duruşumuz net” ifadelerini kullandı.

'Erken seçim için bir sebep yok'

“Erken seçim var mı?” sorusuna Özhaseki, “Erken seçim yok. Olması için de bir sebep de yok. Bütün dünya pandemi döneminde bindir türlü sıkıntıya girmişken, büyüme oranları eksiye düşmüşken; Türkiye'de büyüme oranlarının çok net ve artılarda olduğu bir dönem yaşıyoruz. Piyasa hareketli, daha iyiye giden işler var. Ve çok net Meclis'te çoğunluğu olan bir ittifak var. Gayet de güzel işler giderken, niye seçime gidilsin ki? Seçime gitmenin de bir sebebi olmalı. Seçime gitmenin bir sebebi yok. Bizdeki sahadaki çalışmaya bakarak erken seçim hevesine kapılanlar boşuna hayal kurmasın, biz her dönem çalışıyoruz” diye cevap verdi.

'Asgari ücrette ben ciddi bir artış olacağını sanıyorum'

16 Kasım'da Ankara'da Belediyeler Gençlik Festivali yapacaklarını da duyuran Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, “Yani belediyelerimiz gençlik üzerine neler yapıyorlar? Bunu kurdukları stantlarda gösterecekler. 100'e yakın etkinlik var. Tahmin ediyorum ki binlerce genç orada olacak. Gelsinler bunu söyleyenler, binlerce gencin AK Partili Belediyeler çevresinde neler yaptıklarını bir görsünler. Anketlerde gençlere soruyoruz; ‘Hayatta ne için mücadele edersiniz?' ve çıkan sonuç vatan, millet, bayrak ve din gibi milli ve manevi değerler açık ara önde çıkıyor. Yapılan anketlerde ‘kendinizi hangi partiye yakın görüyorsunuz?' sorusunda AK Parti açık ara önde” şeklinde konuştu.
Asgari ücrete ilişkin de açıklamalarda bulunan Özhaseki, "Pandemi bütün dünyada küresel, ekonomik sorunlara neden oldu. Asgari ücrette ben ciddi bir artış olacağını sanıyorum. Türkiye'yi idare eden ve algı operasyonlarına itibar etmeyen bir partiyiz. Bizim AK Parti olarak çalışma yapmadığımız bir alan yok. EYT'liler dahil olmak üzere o anki ekonomik şartları göz önünde bulundurarak bir takım çalışmalar yapılıp, ilgili kurumlara ve sonra da Sayın Cumhurbaşkanına arz edilir” diye konuştu.
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