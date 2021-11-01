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Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşi tarafından öldürüldü
Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşi tarafından öldürüldü
Ankara'da 44 yaşındaki Meltem Layıker eski eşi tarafından öldürüldü. Layıker'i silahla vurup, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T21:14+0300
2021-11-01T21:14+0300
yaşam
ankara
kadın cinayeti
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Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi'ndeki bir evde aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti.Eve giren ekipler, Meltem Layıker'i mutfakta yüzüstü yatarken buldu. Sırtından bıçaklanan ve silahla vurulan Layıker'in hayatını kaybettiği belirlendi.Layıker'in kızı B.F.D. polise, annesi ile babası Ömer D'nin boşandığını, barışmak için eve gelen babası ile annesi arasında tartışma çıktığını söyledi. Babasının isteği üzerine odasına gittiğini belirten B.F.D, silah ve annesinin bağırış sesini duyduğunu, daha sonra yanına gelen babasının "Ben anneni öldürdüm, kaçıyorum" dediğini anlattı.Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı Ömer D'yi yakaladı.Gözaltına alınan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.
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ankara, kadın cinayeti

Ankara'da kadın cinayeti: Eski eşi tarafından öldürüldü

21:14 01.11.2021
© AA / Emrah YaşarOlay yeri
Olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA / Emrah Yaşar
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Ankara'da 44 yaşındaki Meltem Layıker eski eşi tarafından öldürüldü. Layıker'i silahla vurup, bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.
Yenimahalle İlçesi Demetgül Mahallesi'ndeki bir evde aile içi şiddet ihbarı alan polis ekipleri olay yerine gitti.

Eve giren ekipler, Meltem Layıker'i mutfakta yüzüstü yatarken buldu. Sırtından bıçaklanan ve silahla vurulan Layıker'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Layıker'in kızı B.F.D. polise, annesi ile babası Ömer D'nin boşandığını, barışmak için eve gelen babası ile annesi arasında tartışma çıktığını söyledi.
Babasının isteği üzerine odasına gittiğini belirten B.F.D, silah ve annesinin bağırış sesini duyduğunu, daha sonra yanına gelen babasının "Ben anneni öldürdüm, kaçıyorum" dediğini anlattı.

Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısı Ömer D'yi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, polis merkezindeki işlemlerinin ardından Cinayet Büro ekiplerine teslim edildi.
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