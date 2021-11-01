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https://tr.sputniknews.com/20211101/ciftlik-bank-davasinin-saniklarindan-fatih-ayinin-uruguaydan-teslimi-icin-islemler-baslatildi-1050381929.html
'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek
'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek
'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemler... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T18:22+0300
2021-11-01T18:36+0300
türkiye
çiftlik bank
fatih aydın
tosuncuk
mehmet aydın
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'Çiftlik Bank' sistemine ilişkin soruşturma kapsamında 'Bankacılık kanununa aykırılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılı' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.Gözaltına alınan Aydın, Uruguay adli makamlarınca tutuklanmıştı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın'ın, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.Uruguay adli makamlarınca talebin uygun görülmesi üzerine, Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren gözaltına alınması ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek 4 gün süreyle gözaltında tutulması talimatını verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211005/ciftlik-bank-kurucusu-mehmet-aydin-hakkinda-yeni-iddianame-2-bin-608-yil-hapsi-istendi-1049536690.html
https://tr.sputniknews.com/20210710/ciftlik-bank-kurucusu-mehmet-aydinin-eski-esi-tek-sucum-onun-esi-olmak-1044932954.html
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çiftlik bank, fatih aydın, tosuncuk, mehmet aydın

'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

18:22 01.11.2021 (güncellendi: 18:36 01.11.2021)
© AAÇiftlik Bank
Çiftlik Bank - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AA
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'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemler başlatıldı.
'Çiftlik Bank' sistemine ilişkin soruşturma kapsamında 'Bankacılık kanununa aykırılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılı' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.
Gözaltına alınan Aydın, Uruguay adli makamlarınca tutuklanmıştı.
Mehmet Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
TÜRKİYE
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın hakkında yeni iddianame: 2 bin 608 yıl hapsi istendi
5 Ekim, 13:39
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın'ın, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.
Uruguay adli makamlarınca talebin uygun görülmesi üzerine, Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.
Sıla Soysal - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2021
DÜNYA
Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın'ın eski eşi: Tek suçum onun eşi olmak
10 Temmuz, 09:49
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren gözaltına alınması ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek 4 gün süreyle gözaltında tutulması talimatını verdi.
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