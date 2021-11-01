https://tr.sputniknews.com/20211101/ciftlik-bank-davasinin-saniklarindan-fatih-ayinin-uruguaydan-teslimi-icin-islemler-baslatildi-1050381929.html

'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Türkiye'ye iade edilecek

'Çiftlik Bank' davasının sanığı Mehmet Aydın'ın Uruguay'da tutuklu bulunan ağabeyi Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi için gerekli işlemler... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T18:22+0300

2021-11-01T18:22+0300

2021-11-01T18:36+0300

türkiye

çiftlik bank

fatih aydın

tosuncuk

mehmet aydın

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'Çiftlik Bank' sistemine ilişkin soruşturma kapsamında 'Bankacılık kanununa aykırılık', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama', 'bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılı' ve 'tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından firari olarak aranan Fatih Aydın, Temmuz ayında Uruguay'da düzenlenen operasyonla yakalanmıştı.Gözaltına alınan Aydın, Uruguay adli makamlarınca tutuklanmıştı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, suçluların iadesi talebinde bulunarak Aydın'ın, Türk adli makamlarına teslim edilmesini istedi.Uruguay adli makamlarınca talebin uygun görülmesi üzerine, Fatih Aydın'ın Türk adli makamlarına teslimi ile ilgili gerekli işlemler başlatıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Aydın'ın Türkiye'ye giriş yaptığı andan itibaren gözaltına alınması ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülerek 4 gün süreyle gözaltında tutulması talimatını verdi.

https://tr.sputniknews.com/20211005/ciftlik-bank-kurucusu-mehmet-aydin-hakkinda-yeni-iddianame-2-bin-608-yil-hapsi-istendi-1049536690.html

https://tr.sputniknews.com/20210710/ciftlik-bank-kurucusu-mehmet-aydinin-eski-esi-tek-sucum-onun-esi-olmak-1044932954.html

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çiftlik bank, fatih aydın, tosuncuk, mehmet aydın