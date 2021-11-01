https://tr.sputniknews.com/20211101/cumhurbaskani-erdogan-g20-liderler-zirvesinin-ardindan-turkiyeye-dondu-1050355736.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye döndü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temaslarını tamamlayarak Türkiye'ye döndü. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

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Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan özel uçak "TUR", saat 00.20'de Atatürk Havalimanı'na indi.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve ilgililer karşıladı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da İstanbul'a geldi.

türkiye

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recep tayyip erdoğan