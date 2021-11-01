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Dünyadan Cadılar Bayramı manzaraları
Dünyadan Cadılar Bayramı manzaraları
Geleneksel olarak Ekim ayının son günü kutlanan Cadılar Bayramı, bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden farklı konseptin ev sahipliğini yapan... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
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multimedya
festival
kostüm
cadılar bayramı
geçit töreni
kostüm partisi
eğlence
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Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan ve pagan kültüründen günümüze kadar ulaşmış eski bir gelenektir. Genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık toplanan bayram, dünyanın her yerinde coşkuyla kutlanarak ilginç anlara tanıklık etti.
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фото, festival, kostüm, cadılar bayramı, geçit töreni, kostüm partisi, eğlence, squid game

Dünyadan Cadılar Bayramı manzaraları

12:25 01.11.2021
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Geleneksel olarak Ekim ayının son günü kutlanan Cadılar Bayramı, bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden farklı konseptin ev sahipliğini yapan gece, tüm dünyada büyük ilgi topladı.
Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan ve pagan kültüründen günümüze kadar ulaşmış eski bir gelenektir. Genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık toplanan bayram, dünyanın her yerinde coşkuyla kutlanarak ilginç anlara tanıklık etti.
© AFP 2021 / JOSEPH PREZIOSO

Amerika’nın Massachusetts eyaleti de en önemli buluşma noktalarından biriydi. 1690'lı yıllarda cadı yargılamalarının yapıldığı Salem bölgesi, birçok kişi tarafından Cadılar Bayramı ve büyücülük için dünyanın merkezi sayılıyor.

Amerika’nın Massachusetts eyaleti de en önemli buluşma noktalarından biriydi. 1690&#x27;lı yıllarda cadı yargılamalarının yapıldığı Salem bölgesi, birçok kişi tarafından Cadılar Bayramı ve büyücülük için dünyanın merkezi sayılıyor. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021 / JOSEPH PREZIOSO

Amerika’nın Massachusetts eyaleti de en önemli buluşma noktalarından biriydi. 1690'lı yıllarda cadı yargılamalarının yapıldığı Salem bölgesi, birçok kişi tarafından Cadılar Bayramı ve büyücülük için dünyanın merkezi sayılıyor.

© AFP 2021 / FREDERIC J. BROWN

California düzenlenen Blackies Cadılar Bayramı Sörfü, spor severlerin uğrak yerleri arasındaydı.

California düzenlenen Blackies Cadılar Bayramı Sörfü, spor severlerin uğrak yerleri arasındaydı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021 / FREDERIC J. BROWN

California düzenlenen Blackies Cadılar Bayramı Sörfü, spor severlerin uğrak yerleri arasındaydı.

© AFP 2021 / KENA BETANCUR

New York'ta düzenlenen West Village Cadılar Bayramı Geçit Töreni'nde sanatçılar da hatırlandı.

New York&#x27;ta düzenlenen West Village Cadılar Bayramı Geçit Töreni&#x27;nde sanatçılar da hatırlandı. - Sputnik Türkiye
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© AFP 2021 / KENA BETANCUR

New York'ta düzenlenen West Village Cadılar Bayramı Geçit Töreni'nde sanatçılar da hatırlandı.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ

Festivallerde pandemi de unutulmadı. Koronavirüse sebep olan SARS-CoV-2 şeklinde giyinen pek çok insan görüldü.

Festivallerde pandemi de unutulmadı. Koronavirüse sebep olan SARS-CoV-2 şeklinde giyinen pek çok insan görüldü. - Sputnik Türkiye
4/8
© REUTERS / EDUARDO MUNOZ

Festivallerde pandemi de unutulmadı. Koronavirüse sebep olan SARS-CoV-2 şeklinde giyinen pek çok insan görüldü.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ

Sevilen ünlülerin kostümlerine bürünen insanlar, eğlencenin tadını çıkardı.

Sevilen ünlülerin kostümlerine bürünen insanlar, eğlencenin tadını çıkardı. - Sputnik Türkiye
5/8
© REUTERS / EDUARDO MUNOZ

Sevilen ünlülerin kostümlerine bürünen insanlar, eğlencenin tadını çıkardı.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ

Gecenin ilginç tercihleri ve absürt kıyafetleri de internette viral oldu.

Gecenin ilginç tercihleri ve absürt kıyafetleri de internette viral oldu. - Sputnik Türkiye
6/8
© REUTERS / EDUARDO MUNOZ

Gecenin ilginç tercihleri ve absürt kıyafetleri de internette viral oldu.

© REUTERS / ALESSANDRO CINQUE

Peru sokaklarında ise yılın çok konuşulan Güney Kore yapımı dizisi 'Squid Game' unutulmadı.

Peru sokaklarında ise yılın çok konuşulan Güney Kore yapımı dizisi &#x27;Squid Game&#x27; unutulmadı. - Sputnik Türkiye
7/8
© REUTERS / ALESSANDRO CINQUE

Peru sokaklarında ise yılın çok konuşulan Güney Kore yapımı dizisi 'Squid Game' unutulmadı.

© AFP 2021

Kutlamalara katılan hayvanlar da kostümleriyle bayramda boy gösterdi.

Kutlamalara katılan hayvanlar da kostümleriyle bayramda boy gösterdi. - Sputnik Türkiye
8/8
© AFP 2021

Kutlamalara katılan hayvanlar da kostümleriyle bayramda boy gösterdi.

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