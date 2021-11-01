https://tr.sputniknews.com/20211101/dunyadan-cadilar-bayrami-manzaralari-1050362937.html

Dünyadan Cadılar Bayramı manzaraları

Dünyadan Cadılar Bayramı manzaraları

Geleneksel olarak Ekim ayının son günü kutlanan Cadılar Bayramı, bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden farklı konseptin ev sahipliğini yapan... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

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multimedya

festival

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cadılar bayramı

geçit töreni

kostüm partisi

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Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan ve pagan kültüründen günümüze kadar ulaşmış eski bir gelenektir. Genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık toplanan bayram, dünyanın her yerinde coşkuyla kutlanarak ilginç anlara tanıklık etti.

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