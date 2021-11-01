Dünyadan Cadılar Bayramı manzaraları

Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan ve pagan kültüründen günümüze kadar ulaşmış eski bir gelenektir. Genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık toplanan bayram, dünyanın her yerinde coşkuyla kutlanarak ilginç anlara tanıklık etti.
Geleneksel olarak Ekim ayının son günü kutlanan Cadılar Bayramı, bu sene de renkli görüntülere sahne oldu. Birbirinden farklı konseptin ev sahipliğini yapan gece, tüm dünyada büyük ilgi topladı.
Cadılar Bayramı, her sene 31 Ekim'de kutlanan ve pagan kültüründen günümüze kadar ulaşmış eski bir gelenektir. Genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık toplanan bayram, dünyanın her yerinde coşkuyla kutlanarak ilginç anlara tanıklık etti.
Amerika’nın Massachusetts eyaleti de en önemli buluşma noktalarından biriydi. 1690'lı yıllarda cadı yargılamalarının yapıldığı Salem bölgesi, birçok kişi tarafından Cadılar Bayramı ve büyücülük için dünyanın merkezi sayılıyor.
Amerika’nın Massachusetts eyaleti de en önemli buluşma noktalarından biriydi. 1690'lı yıllarda cadı yargılamalarının yapıldığı Salem bölgesi, birçok kişi tarafından Cadılar Bayramı ve büyücülük için dünyanın merkezi sayılıyor.