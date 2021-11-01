https://tr.sputniknews.com/20211101/gunesteki-patlamadan-kaynaklanan-dev-manyetik-firtina-dunyayi-etkisi-altina-aldi-1050357551.html

Güneş’teki patlamadan kaynaklanan dev manyetik fırtına dünyayı etkisi altına aldı

Güneş’teki patlamadan kaynaklanan dev manyetik fırtına dünyayı etkisi altına aldı

Geçen perşembe günü Güneş’te meydana gelen patlamadan kaynaklanan dev jeomanyetik fırtınanın dün öğleden sonra dünyayı etkisi altına aldığı bildirildi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T05:56+0300

2021-11-01T05:56+0300

2021-11-01T05:56+0300

yaşam

güneş

güneş patlaması

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Rusya Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü Güneş Röntgen Astronomisi Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Güneş’te meydana gelen patlamadan kaynaklanan dev jeomanyetik fırtına, dün öğleden sonra dünyayı etkisi altına aldı.Açıklamada, “Dünya’nın manyetosferinde (manyetik alanında) şu anda manyetik fırtına (hafif, G1 seviyesi) devam ediyor” ifadelerine yer verildi.Bilim insanlarının sağladığı verilere göre jeomanyetik fırtına dün Moskova saatiyle yaklaşık 15.00’te (TSİ ile aynı) başladı. Ön değerlendirmelere göre bu doğa olayı bugün öğleden sonra son bulacak.Uzmanlar, dünyanın manyetik alanında meydana gelen hareketliliğin enerji koruma sistemlerinde yanlış alarmlara, uydu navigasyonunda kesintilere ve düşük frekanslı radyo navigasyon sorunlarına, ayrıca yüksek frekanslı telsiz iletişiminde kesintilere neden olabileceği konusunda uyarıyor.Manyetik fırtınaların insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğu belirtiliyor.Manyetik fırtınanın yaklaştığını cuma günü bildiren bilimciler, Güneş’teki bu patlamanın dünyada son birkaç yıldır görülmemiş boyutlarda manyetik çalkalanmalara neden olacağını duyurmuştu.

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güneş, güneş patlaması