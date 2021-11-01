Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211101/gunesteki-patlamadan-kaynaklanan-dev-manyetik-firtina-dunyayi-etkisi-altina-aldi-1050357551.html
Güneş’teki patlamadan kaynaklanan dev manyetik fırtına dünyayı etkisi altına aldı
Güneş’teki patlamadan kaynaklanan dev manyetik fırtına dünyayı etkisi altına aldı
Geçen perşembe günü Güneş’te meydana gelen patlamadan kaynaklanan dev jeomanyetik fırtınanın dün öğleden sonra dünyayı etkisi altına aldığı bildirildi. 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T05:56+0300
2021-11-01T05:56+0300
yaşam
güneş
güneş patlaması
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049717469_0:82:1362:848_1920x0_80_0_0_ff71428dec0a1da3096982629b2fbc08.jpg
Rusya Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü Güneş Röntgen Astronomisi Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Güneş’te meydana gelen patlamadan kaynaklanan dev jeomanyetik fırtına, dün öğleden sonra dünyayı etkisi altına aldı.Açıklamada, “Dünya’nın manyetosferinde (manyetik alanında) şu anda manyetik fırtına (hafif, G1 seviyesi) devam ediyor” ifadelerine yer verildi.Bilim insanlarının sağladığı verilere göre jeomanyetik fırtına dün Moskova saatiyle yaklaşık 15.00’te (TSİ ile aynı) başladı. Ön değerlendirmelere göre bu doğa olayı bugün öğleden sonra son bulacak.Uzmanlar, dünyanın manyetik alanında meydana gelen hareketliliğin enerji koruma sistemlerinde yanlış alarmlara, uydu navigasyonunda kesintilere ve düşük frekanslı radyo navigasyon sorunlarına, ayrıca yüksek frekanslı telsiz iletişiminde kesintilere neden olabileceği konusunda uyarıyor.Manyetik fırtınaların insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğu belirtiliyor.Manyetik fırtınanın yaklaştığını cuma günü bildiren bilimciler, Güneş’teki bu patlamanın dünyada son birkaç yıldır görülmemiş boyutlarda manyetik çalkalanmalara neden olacağını duyurmuştu.
güneş
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049717469_63:0:1300:928_1920x0_80_0_0_c68f8beffdd84587596a16016b77baba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
güneş, güneş patlaması

Güneş’teki patlamadan kaynaklanan dev manyetik fırtına dünyayı etkisi altına aldı

05:56 01.11.2021
© AP Photo / NASAGüneş fırtınası
Güneş fırtınası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© AP Photo / NASA
Abone ol
Geçen perşembe günü Güneş’te meydana gelen patlamadan kaynaklanan dev jeomanyetik fırtınanın dün öğleden sonra dünyayı etkisi altına aldığı bildirildi.
Rusya Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü Güneş Röntgen Astronomisi Laboratuvarı'ndan yapılan açıklamaya göre, perşembe günü Güneş’te meydana gelen patlamadan kaynaklanan dev jeomanyetik fırtına, dün öğleden sonra dünyayı etkisi altına aldı.

Açıklamada, “Dünya’nın manyetosferinde (manyetik alanında) şu anda manyetik fırtına (hafif, G1 seviyesi) devam ediyor” ifadelerine yer verildi.

Bilim insanlarının sağladığı verilere göre jeomanyetik fırtına dün Moskova saatiyle yaklaşık 15.00’te (TSİ ile aynı) başladı. Ön değerlendirmelere göre bu doğa olayı bugün öğleden sonra son bulacak.

Uzmanlar, dünyanın manyetik alanında meydana gelen hareketliliğin enerji koruma sistemlerinde yanlış alarmlara, uydu navigasyonunda kesintilere ve düşük frekanslı radyo navigasyon sorunlarına, ayrıca yüksek frekanslı telsiz iletişiminde kesintilere neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Manyetik fırtınaların insan sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğu belirtiliyor.

Manyetik fırtınanın yaklaştığını cuma günü bildiren bilimciler, Güneş’teki bu patlamanın dünyada son birkaç yıldır görülmemiş boyutlarda manyetik çalkalanmalara neden olacağını duyurmuştu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
06:5517 yaşında, 129 suç kaydı var: Aynı günde 3 araç çalan şüpheli tutuklandı
06:43New York'taki okullarda 'Squid Game' kostümü giymek yasaklandı
05:56Güneş’teki patlamadan kaynaklanan dev manyetik fırtına dünyayı etkisi altına aldı
05:43Komşular arasında silahlı kavga: 2'si ağır 5 yaralı
05:22İspanya’daki boğa koşusunda bir kişi yaşamını yitirdi
05:04New York Times: Beyaz Saray siber güvenlik konusunda Kremlin ile gizli görüşmeler yapıyor
04:39'Kim Milyoner Olmak İster'de 'menemen' sorusu: Soğanlı mı, soğansız mı?
04:23Konya’da Hristiyanların kutsal mekanı 'Listra Antik Kenti' kazıları başlıyor
04:03Ankara'da baraj doluluk oranı 9.04'e düştü
03:32Doğalgaz sanayi tarifesine yüzde 49 zam yapıldı
03:20Suudi Arabistan, Mısır ve Pakistan'a 3'er milyar dolar mevduat yatırdı
02:51Beyaz Saray Sözcüsü Psaki'nin koronavirüs testi pozitif çıktı
02:30Lavrov: Biden ile Rusya ve ABD liderlerinin temaslarını görüştüm, mesajını Putin'e ilettim
02:06Oturduğu evi ateşe verdi, balkona çıkıp sigara içti
01:51Rus Dışişleri: Lavrov ve İtalyan mevkidaşı G20’de Libya ve Afganistan’ı görüştü
01:25İngiltere’de iki tren çarpıştı: 12 yaralı
00:30Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından Türkiye'ye döndü
00:20Londra Filarmoni Orkestrası Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi: İlk eser Haydar Haydar türküsü
00:16Zonguldak Valisi: Çav Bella ile cumhuriyet kutlamıyoruz, bu halkın mehtere ihtiyacı var
00:04Fatih Terim: Marcao'nun yaptığını tasvip etmiyorum, inşallah bir daha olmaz