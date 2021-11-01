https://tr.sputniknews.com/20211101/ingiltere-basbakani-johnsonin-kardesi-buyuk-buyukannemiz-turk-bir-tuccara-kole-olarak-satilmis-1050375266.html

İngiltere Başbakanı Johnson'ın kardeşi: Büyük büyükannemiz Türk bir tüccara köle olarak satılmış

İngiltere Başbakanı Johnson'ın kardeşi: Büyük büyükannemiz Türk bir tüccara köle olarak satılmış

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ablası, gazeteci Rachel Johnson, büyük büyükannesinin Çerkes sürgününde Türk bir tüccara köle olarak satıldığını ortaya... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T15:55+0300

2021-11-01T15:55+0300

2021-11-01T15:55+0300

yaşam

ingiltere

boris johnson

köle

sürgün

çerkesler

rachel johnson

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İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un ablası olan gazeteci Rachel Johnson, büyük büyükannelerinin Çerkes sürgünü sırasında Türk bir tüccara köle olarak satıldığını, fakat bu duruma üzülmediğini ve bulundukları yere bu sayede geldiklerini duyurdu.Boris Johnson'un ablası Rachel, aile geçmişini ortaya çıkardı.Çerkeslerin sürgün edilmesinden sonra atalarının Türkiye'ye sığındığı bilgisini veren Rachel Johnson, büyük büyükannesi Hanife Feride'nin İstanbul'da Ahmet Hamdi'ye köle olarak satıldığını belirtti.Rachel Johnson'a göre, Hanife Feride satıldığında henüz 13 yaşındaydı.Bulgularını The Times gazetesinde kaleme aldığı yazıda açıklayan Rachel Johnson, evliliğin büyük büyükannesinin 'bahtını açtığını', 'büyük torununun dünya lideri olduğunu' ve karşılaştıklarına üzülmediğini dile getirdi.Rachel Johnson, büyük büyükannesinin İstanbul'da babası tarafından zengin bir tüccara satıldığını kaydederek, şöyle devam etti:"Çerkes bir ailenin Karadeniz kıyısındaki yoksul bir köyde kalmasından ziyade kızını İstanbul’da zengin bir tüccarla evlendirmesi onların bugünkü konumlarına ulaşmaları yönünden epey önemli. Yani Karadeniz kıyısında yoksul bir köyde kalmadıkları için niye ağlayım ki? Torunu, gelecekte dünya lideri olacak bir siyasetçiyi dünyaya getirdi."47 yaşındaki İngiltere Başbakanı Johnson Türk kökeniyle de biliniyor. Johnson, Damat Ferit Paşa hükümetinde İçişleri Bakanlığı yapan Ali Kemal Bey'in torununun oğlu.

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ingiltere, boris johnson, köle, sürgün, çerkesler, rachel johnson