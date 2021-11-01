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https://tr.sputniknews.com/20211101/istanbulda-hostes-kumardan-kazandiklari-para-icin-kabin-amirinin-evini-yagmaladi-1050357910.html
İstanbul'da hostes, kumardan kazandıkları para için kabin amirinin evini yağmaladı
İstanbul'da hostes, kumardan kazandıkları para için kabin amirinin evini yağmaladı
Hostes Ayten A., bir arkadaşını da yanına alıp kumarda kazandıkları parayı vermeyen kabin amiri Fazlı A.’nın evine gitti. Darp edilip eli kolu bağlanan... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T07:36+0300
2021-11-01T07:35+0300
türkiye
istanbul
saldırı
hostes
yağma
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İstanbul'da, özel bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak çalışan Fazlı A. ile hostes Ayten A.'nın Kuzey Kıbrıs'ta bir casinoda kazandıkları 20 bin liranın paylaşımı nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlık saldırıya dönüştü.Sabah Gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 29 yaşındaki Fazlı A., özel bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışıyordu. Aynı şirkette çalışan Ayten A. isimli genç kadınla Kıbrıs'ta bir casinoya giden genç adam, bir miktar para kazandı. İddiaya göre genç adamla sevgili olmak isteyen Ayten A., birliktelik teklifini kabul etmeyen Fazlı A.'dan casinoda kazandıkları 20 bin liranın yarısını istedi. Parayı alamayınca da kurye süsü verdiği bir arkadaşıyla, Fazlı A.'nın İstanbul Şişli'deki evine gitti. Fazlı A.'nın elini kolunu bağlayan Ayten A., mobil bankacılık hesabından kendisine para aktarmakla kalmadı, değerli eşyalarını da alıp gitti. Dehşeti yaşayan kabin amiri, kendi balkonundan yan balkona atlayarak komşusundan yardım istedi. Yağmacıların elinden kurtulan adam şikâyetçi oldu.Adli kontrol kararıKısa sürede yakalanan Ayten A., ifadesinde Fazlı A.'dan ayrılmak istediğini fakat onun bu durumu reddettiğini öne sürdü. Aralarında borç ilişkisi olduğunu söyleyen genç kadın, evine gidip borcunu istediğince Fazlı A. tarafından darp edildiğini, hakaret ve tehdide maruz kaldığını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Fazlı A.'nın olay günü balkonuna giderek yardım istediği komşusunun ifadesine de başvuruldu. Olayı doğrulayan komşu, Fazlı A.'nın darp edilmiş halini gördüklerini, camdan baktıklarında ise bir kız ve motorcu kıyafeti giymiş olan bir erkek şahsın ellerinde eşyalar ile binayı terk ettiklerini anlattı. Kimliği tespit edilemeyen kurye hakkında soruşturma sürerken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayten A. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişiyle birlikte silahlı yağma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı.
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istanbul, saldırı, hostes, yağma

İstanbul'da hostes, kumardan kazandıkları para için kabin amirinin evini yağmaladı

07:36 01.11.2021
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Uçak- Kabin - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
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Hostes Ayten A., bir arkadaşını da yanına alıp kumarda kazandıkları parayı vermeyen kabin amiri Fazlı A.’nın evine gitti. Darp edilip eli kolu bağlanan, balkondan atlayarak kaçan Fazlı A. şikâyetçi oldu
İstanbul'da, özel bir havayolu şirketinde kabin amiri olarak çalışan Fazlı A. ile hostes Ayten A.'nın Kuzey Kıbrıs'ta bir casinoda kazandıkları 20 bin liranın paylaşımı nedeniyle yaşadıkları anlaşmazlık saldırıya dönüştü.
Sabah Gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, 29 yaşındaki Fazlı A., özel bir hava yolu şirketinde kabin memuru olarak çalışıyordu. Aynı şirkette çalışan Ayten A. isimli genç kadınla Kıbrıs'ta bir casinoya giden genç adam, bir miktar para kazandı. İddiaya göre genç adamla sevgili olmak isteyen Ayten A., birliktelik teklifini kabul etmeyen Fazlı A.'dan casinoda kazandıkları 20 bin liranın yarısını istedi. Parayı alamayınca da kurye süsü verdiği bir arkadaşıyla, Fazlı A.'nın İstanbul Şişli'deki evine gitti. Fazlı A.'nın elini kolunu bağlayan Ayten A., mobil bankacılık hesabından kendisine para aktarmakla kalmadı, değerli eşyalarını da alıp gitti. Dehşeti yaşayan kabin amiri, kendi balkonundan yan balkona atlayarak komşusundan yardım istedi. Yağmacıların elinden kurtulan adam şikâyetçi oldu.

Adli kontrol kararı

Kısa sürede yakalanan Ayten A., ifadesinde Fazlı A.'dan ayrılmak istediğini fakat onun bu durumu reddettiğini öne sürdü. Aralarında borç ilişkisi olduğunu söyleyen genç kadın, evine gidip borcunu istediğince Fazlı A. tarafından darp edildiğini, hakaret ve tehdide maruz kaldığını iddia etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Fazlı A.'nın olay günü balkonuna giderek yardım istediği komşusunun ifadesine de başvuruldu. Olayı doğrulayan komşu, Fazlı A.'nın darp edilmiş halini gördüklerini, camdan baktıklarında ise bir kız ve motorcu kıyafeti giymiş olan bir erkek şahsın ellerinde eşyalar ile binayı terk ettiklerini anlattı. Kimliği tespit edilemeyen kurye hakkında soruşturma sürerken, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Ayten A. hakkında 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'birden fazla kişiyle birlikte silahlı yağma' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından dava açıldı.
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