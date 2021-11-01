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La Liga ekibinin Radamel Falcao pişmanlığı: 'Tesisleri satmak zorunda kalırdık'
La Liga ekibinin Radamel Falcao pişmanlığı: 'Tesisleri satmak zorunda kalırdık'
Celta Vigo teknik direktörü Eduardo Coudet, Falcao'yu transfer etmedikleri için pişman olduklarını belirterek, "Falcao bize önerildiğinde Avrupa dışından üç... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T21:30+0300
2021-11-01T21:30+0300
spor
la liga
celta vigo
transfer
radamel falcao
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Radamel Falcao sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya transfer oldu.Sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği iki sezon boyunca beklentileri karşılayamayan ve sık sık sakatlıklarla mücadele eden Falcao yeni takımında eski günlerine geri döndü.Bu sezonki performansıyla La Liga'da en çok konuşulan futbolculardan biri konumuna gelen Radamel Falcao, Rayo Vallecano'yu mest ederken bir başka La Liga ekibi ise pişmanlık yaşıyor.Celta Vigo'nun Radamel Falcao pişmanlığıRadamel Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılık sürecinde adı birkaç farklı kulüple anılıyordu.Rayo Vallecano'nun yanı sıra Celta Vigo da oyuncuyla ciddi anlamda ilgileniyordu.Falcao, Türkiye'den ayrıldı ve serbest kaldı. Ancak Celta Vigo için iş işten çoktan geçmişti. Avrupa dışından 3 oyuncu kontenjanını dolduran Celta Vigo bu transfer için şansını kaybetti ve oyuncu Vallecano'ya transfer oldu.Ligde 10 puanla 14. sırada yer alan Celta Vigo'da teknik direktör Eduardo Coudet son basın toplantısında Falcao hakkında konuştu.Radamel Falcao bu sezon ne yaptı?Radamel Falcao bu sezon Rayo Vallecano formasıyla La Liga'da 7 maça çıktı.Kolombiyalı golcü bu maçların 4'üne ilk 11'de başlarken 3'ünde sonradan oyuna girdi. Falcao 7 maçta attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekerken Barcelona'ya karşı 1-0 kazandıkları maçta da takımının galibiyet golünü atan isim oldu. Bu maçın ardından Barcelona, Ronald Koeman'ı görevden aldı.
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la liga, celta vigo, transfer, radamel falcao

La Liga ekibinin Radamel Falcao pişmanlığı: 'Tesisleri satmak zorunda kalırdık'

21:30 01.11.2021
© İHARadamel Falcao
Radamel Falcao - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© İHA
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Celta Vigo teknik direktörü Eduardo Coudet, Falcao'yu transfer etmedikleri için pişman olduklarını belirterek, "Falcao bize önerildiğinde Avrupa dışından üç oyuncu kontenjanımızı çoktan doldurduk ve bu nedenle hamle yapmadık. Galatasaray'da aldığı parayı ödemek zorunda olsaydık bunun için yeni antrenman tesislerimizi satmak zorunda kalırdık" dedi.
Radamel Falcao sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Rayo Vallecano'ya transfer oldu.
Sarı-kırmızılı ekipte forma giydiği iki sezon boyunca beklentileri karşılayamayan ve sık sık sakatlıklarla mücadele eden Falcao yeni takımında eski günlerine geri döndü.
Bu sezonki performansıyla La Liga'da en çok konuşulan futbolculardan biri konumuna gelen Radamel Falcao, Rayo Vallecano'yu mest ederken bir başka La Liga ekibi ise pişmanlık yaşıyor.

Celta Vigo'nun Radamel Falcao pişmanlığı

Radamel Falcao'nun Galatasaray'dan ayrılık sürecinde adı birkaç farklı kulüple anılıyordu.
Rayo Vallecano'nun yanı sıra Celta Vigo da oyuncuyla ciddi anlamda ilgileniyordu.
Falcao, Türkiye'den ayrıldı ve serbest kaldı. Ancak Celta Vigo için iş işten çoktan geçmişti. Avrupa dışından 3 oyuncu kontenjanını dolduran Celta Vigo bu transfer için şansını kaybetti ve oyuncu Vallecano'ya transfer oldu.
Ligde 10 puanla 14. sırada yer alan Celta Vigo'da teknik direktör Eduardo Coudet son basın toplantısında Falcao hakkında konuştu.

"Falcao bize önerildiğinde Avrupa dışından üç oyuncu kontenjanımızı çoktan doldurduk ve bu nedenle hamle yapmadık. Ona Galatasaray'da aldığı parayı ödemek zorunda olsaydık bunun için yeni antrenman tesislerimizi satmak zorunda kalırdık. Ancak durum böyle değildi"

Radamel Falcao bu sezon ne yaptı?

Radamel Falcao bu sezon Rayo Vallecano formasıyla La Liga'da 7 maça çıktı.
Kolombiyalı golcü bu maçların 4'üne ilk 11'de başlarken 3'ünde sonradan oyuna girdi. Falcao 7 maçta attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekerken Barcelona'ya karşı 1-0 kazandıkları maçta da takımının galibiyet golünü atan isim oldu. Bu maçın ardından Barcelona, Ronald Koeman'ı görevden aldı.
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