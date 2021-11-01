https://tr.sputniknews.com/20211101/turkiyeden-157-ulkeye-8-milyar-dolar-yardim-1050359964.html

Türkiye'den 157 ülkeye 8 milyar dolar yardım

Türkiye'den 157 ülkeye 8 milyar dolar yardım

Türkiye'nin geçen yıl ülkelere yaptığı yardımlar 8 milyar ABD dolarını aştı. 01.11.2021, Sputnik Türkiye

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ekonomi

türkiye

yardım

pandemi

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Türkiye’nin kalkınma yardımları, 2010 yılından bu yana bölgede yaşanan siyasi gelişmeler sebebiyle büyük oranda insani yardım niteliğinde gerçekleştirildi. Bunların yüzde 90’ı insani yardım niteliğinde olurken, söz konusu yardımlardan yararlanan ilk 10 ülke sırasıyla Suriye, Arnavutluk, Irak, Afganistan, Filistin, Somali, Kazakistan, Kırgızistan, Bosna Hersek ve Tunus oldu.Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre, Türkiye, geçtiğimiz yıl ise Afrika’da 44, Avrupa’da 43, Asya’da 33, Amerika’da 22, Okyanusya’da 15 ülke olmak üzere toplamda 157 ülke ve 8 uluslararası kuruluşa yardım etti. Yardım tutarları 8 milyon doları aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söz konusu yardımlarla ilgili “Aralarında ABD, Almanya, İngiltere, Finlandiya, Fransa, Norveç, Filistin, Irak, İran, Suriye, Afganistan, Belçika, Brezilya ve Küba gibi ülkelerin olduğu bu 157 ülkenin, hangi kıtadan, hangi dinden ya da gelişmiş-az gelişmiş ülke olduğuna bakmadan yardım ettik” demişti.Türkiye, söz konusu yardımları tüm dünyaya anlatabilmek ve bu konuda diğer ülkelere örnek olabilmek için önemli adımlar atmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde insani yardım alanında düzenlenen uluslararası toplantılarda özelikle Suriyelilere yapılan yardımlar dâhil olmak üzere, gerçekleştirilen insani yardım ve müdahale çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı ve farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirecek.

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türkiye, yardım, pandemi