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https://tr.sputniknews.com/20211101/ukraynali-vekil-turkiyeden-gelen-tenkit-sonrasinda-zelenskiyi-tiye-aldi-1050378214.html
Ukraynalı vekil, Türkiye'den gelen 'tenkit' sonrasında Zelenskiy'i tiye aldı
Ukraynalı vekil, Türkiye'den gelen 'tenkit' sonrasında Zelenskiy'i tiye aldı
Ukrayna parlamentosu Rada milletvekillerinden Oleg Voloşin, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar silahlı insansız hava aracını (SİHA) kullanmasına Türkiye'den tepki... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T16:42+0300
2021-11-01T16:52+0300
ukrayna
dünya
mevlüt çavuşoğlu
siha
bayraktar
vladimir zelenskiy
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Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisi milletvekili Oleg Voloşın, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar SİHA’sını kullanmasına Türkiye'den tepki gelmesinin ardından Facebook hesabından yaptığı paylaşımla Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ekibini tiye aldı.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ukrayna'nın kullandığı SİHA’nın Türkiye’de üretilmiş olabileceği ancak kullanımının Ukrayna’ya ait olduğunu, bu nedenle Türkiye’nin suçlanamayacağı şeklindeki açıklamasını yorumlayan Voloşin, şöyle yazdı:Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın ‘kontrol altına alınması’ ve ülke topraklarının savunulması için Türkiye’den Bayraktar SİHA’larının satın alındığını belirtmişti. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkalığı basın dairesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Baykar Savunma şirketi arasında SİHA'ların bakımı, onarımı, modernizasyonu ve Bayraktar tipi SİHA'ların kullanımı konusunda eğitim verilmesi için eğitim ve test merkezi inşa edilmesini öngören mutabakat zaptının imzalandığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA satışlarına ilişkin yorumunda, “Bu tür silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, (Donbass) temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimiz doğrulanmış oldu” açıklamasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211030/bakan-cavusoglu-ukraynanin-kullandigi-sihalarla-ilgili-turkiye-suclanamaz-1050334667.html
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ukrayna, mevlüt çavuşoğlu, siha, bayraktar, vladimir zelenskiy

Ukraynalı vekil, Türkiye'den gelen 'tenkit' sonrasında Zelenskiy'i tiye aldı

16:42 01.11.2021 (güncellendi: 16:52 01.11.2021)
© REUTERS / Stefanie LoosUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© REUTERS / Stefanie Loos
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Ukrayna parlamentosu Rada milletvekillerinden Oleg Voloşin, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar silahlı insansız hava aracını (SİHA) kullanmasına Türkiye'den tepki gelmesinin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ekibini tiye aldı.
Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisi milletvekili Oleg Voloşın, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar SİHA’sını kullanmasına Türkiye'den tepki gelmesinin ardından Facebook hesabından yaptığı paylaşımla Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ekibini tiye aldı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ukrayna'nın kullandığı SİHA’nın Türkiye’de üretilmiş olabileceği ancak kullanımının Ukrayna’ya ait olduğunu, bu nedenle Türkiye’nin suçlanamayacağı şeklindeki açıklamasını yorumlayan Voloşin, şöyle yazdı:
“Zelenskiy'in dış politika ekibine ‘Türk müttefiklerinden’ bir tokat daha. Resmiyette Çavuşoğlu elbette ki haklı: Ankara'nın Donbass'ta insansız hava aracının kullanılmış olması ile hiçbir ilgisi yok. Fakat diplomatlarımızın en sevdikleri ortakları gibi davrandıkları kişilerin ‘benden bahsetmeyin, adımı unutun’ demesi doğrusu çok dokunaklı.”
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın ‘kontrol altına alınması’ ve ülke topraklarının savunulması için Türkiye’den Bayraktar SİHA’larının satın alındığını belirtmişti. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkalığı basın dairesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Baykar Savunma şirketi arasında SİHA'ların bakımı, onarımı, modernizasyonu ve Bayraktar tipi SİHA'ların kullanımı konusunda eğitim verilmesi için eğitim ve test merkezi inşa edilmesini öngören mutabakat zaptının imzalandığını duyurmuştu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA satışlarına ilişkin yorumunda, “Bu tür silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, (Donbass) temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimiz doğrulanmış oldu” açıklamasında bulunmuştu.
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2021
TÜRKİYE
Bakan Çavuşoğlu: Ukrayna'nın kullandığı SİHA'larla ilgili Türkiye suçlanamaz
30 Ekim, 23:12
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