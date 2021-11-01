https://tr.sputniknews.com/20211101/ukraynali-vekil-turkiyeden-gelen-tenkit-sonrasinda-zelenskiyi-tiye-aldi-1050378214.html

Ukraynalı vekil, Türkiye'den gelen 'tenkit' sonrasında Zelenskiy'i tiye aldı

Ukraynalı vekil, Türkiye'den gelen 'tenkit' sonrasında Zelenskiy'i tiye aldı

Ukrayna parlamentosu Rada milletvekillerinden Oleg Voloşin, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar silahlı insansız hava aracını (SİHA) kullanmasına Türkiye'den tepki... 01.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-01T16:42+0300

2021-11-01T16:42+0300

2021-11-01T16:52+0300

ukrayna

dünya

mevlüt çavuşoğlu

siha

bayraktar

vladimir zelenskiy

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Yaşam İçin Muhalefet Platformu partisi milletvekili Oleg Voloşın, Kiev'in Donbass'ta Bayraktar SİHA’sını kullanmasına Türkiye'den tepki gelmesinin ardından Facebook hesabından yaptığı paylaşımla Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in ekibini tiye aldı.Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Ukrayna'nın kullandığı SİHA’nın Türkiye’de üretilmiş olabileceği ancak kullanımının Ukrayna’ya ait olduğunu, bu nedenle Türkiye’nin suçlanamayacağı şeklindeki açıklamasını yorumlayan Voloşin, şöyle yazdı:Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba, Rusya’nın ‘kontrol altına alınması’ ve ülke topraklarının savunulması için Türkiye’den Bayraktar SİHA’larının satın alındığını belirtmişti. Daha sonra Ukrayna Devlet Başkalığı basın dairesi, Ukrayna Savunma Bakanlığı ile Baykar Savunma şirketi arasında SİHA'ların bakımı, onarımı, modernizasyonu ve Bayraktar tipi SİHA'ların kullanımı konusunda eğitim verilmesi için eğitim ve test merkezi inşa edilmesini öngören mutabakat zaptının imzalandığını duyurmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise Türkiye’nin Ukrayna’ya SİHA satışlarına ilişkin yorumunda, “Bu tür silahların Ukrayna ordusuna tedarik edilmesinin, (Donbass) temas hattındaki durumun istikrarsızlaşmasına neden olabileceği yönündeki endişelerimiz doğrulanmış oldu” açıklamasında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211030/bakan-cavusoglu-ukraynanin-kullandigi-sihalarla-ilgili-turkiye-suclanamaz-1050334667.html

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