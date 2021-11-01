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Zeynep Demirel: Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin
Zeynep Demirel: Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Cadılar Bayramı paylaşımını eleştirenlere, "Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize... 01.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-01T12:09+0300
2021-11-01T12:09+0300
yaşam
sosyal medya
volkan demirel
halloween
kostüm
cadılar bayramı
parti
ekonomi
eleştiri
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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel Cadılar Bayramı dolayısıyla, sosyal medya hesabından kostümlü bir paylaşım yaptı. Paylaşımın altına yapılan yorumlardan rahatsız olan Demirel, "Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize ekonomimizi dert edin" yanıtını verdi.Demirel'in paylaşımı şöyle:
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sosyal medya, volkan demirel, halloween, kostüm, cadılar bayramı, parti, ekonomi, eleştiri

Zeynep Demirel: Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin

12:09 01.11.2021
© Fotoğraf : Instagram/zeynepseverdemirelZeynep Demirel
Zeynep Demirel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2021
© Fotoğraf : Instagram/zeynepseverdemirel
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Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Cadılar Bayramı paylaşımını eleştirenlere, "Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin" ifadeleriyle yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel Cadılar Bayramı dolayısıyla, sosyal medya hesabından kostümlü bir paylaşım yaptı. Paylaşımın altına yapılan yorumlardan rahatsız olan Demirel, "Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize ekonomimizi dert edin" yanıtını verdi.
Demirel'in paylaşımı şöyle:
"Aslında Cadılar Bayramı kökeni hristiyanlık öncesine, paganizme dayanıyor diye uzun uzun başlayacağım ama vallahi üşendim. Popüler kültür şeyi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin. Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin. Sevgiler."
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