Zeynep Demirel: Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin

Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel Cadılar Bayramı dolayısıyla, sosyal medya hesabından kostümlü bir paylaşım yaptı. Paylaşımın altına yapılan yorumlardan rahatsız olan Demirel, "Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize ekonomimizi dert edin" yanıtını verdi.Demirel'in paylaşımı şöyle:
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, Cadılar Bayramı paylaşımını eleştirenlere, "Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin" ifadeleriyle yanıt verdi.
Fenerbahçe'nin eski kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel Cadılar Bayramı dolayısıyla, sosyal medya hesabından kostümlü bir paylaşım yaptı. Paylaşımın altına yapılan yorumlardan rahatsız olan Demirel, "Dininizin yozlaşmasını dert edeceğinize ekonomimizi dert edin" yanıtını verdi.
Demirel'in paylaşımı şöyle:
"Aslında Cadılar Bayramı kökeni hristiyanlık öncesine, paganizme dayanıyor diye uzun uzun başlayacağım ama vallahi üşendim. Popüler kültür şeyi işte. Eğlenceli, seviyoruz. Fazla anlam yüklemeyin. Dininizin yozlaşmasını bu kadar dert edeceğinize ekonomimizi dert edin. Sevgiler."