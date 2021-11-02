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Aile hekimlerinden çağrı: Aşılama durma noktasına geldi
Aile hekimlerinden çağrı: Aşılama durma noktasına geldi
Koronavirüs aşısının yoğun olarak uygulandığı dönemde hekim başına günde en az 150 aşı yapılırken aile hekimleri bugün ASM’ye aşı yaptırmaya gelen 6-12 kişiyi... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T10:03+0300
2021-11-02T10:03+0300
koronavirüs
aile hekimliği
koronavirüs
koronavirüs aşısı
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Günlük yeni Kovid-19 pozitif hasta sayısının 23 bin, koronavirüse bağlı vefat sayılarının da günlük 200’ün üstünde olmasına rağmen vatandaşın aşı yaptırmamasının endişe verici olduğunu söyleyen aile hekimleri, aşılamanın durma noktasına geldiğini belirterek yeni tedbirlerle özellikle aşı kararsızlarının ikna edilmesi gerektiğini bildirdi.'6 kişiyi bir araya toplamakta zorlanıyoruz'Türkiye Gazetesi'nden Ziynet Kocabıyık'ın haberine göre, İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, son dönemde günlük aşı sayısının çok azaldığına dikkat çekerek “Ben 5 birimlik bir ASM’de çalışıyorum. Aşılamanın yoğun olduğu dönemde her doktor arkadaşımız en 150 aşı yapıyordu. Bugün 6 kişiyi bir araya toplamakta zorlanıyoruz” dedi.'Geriye kalanlar aşı karşıtları ya da kararsızlar'Bu yıl 8.si gerçekleştirilen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Kongresi’nde konuşan Dr. Dildök, günlük aşı sayılarının düşmesinin en önemli sebeplerinden birinin sağlığına duyarlı, aşı olmak isteyen hemen hemen herkesin aşılanması olduğunu belirterek “Ancak aşı olması gereken 12 yaş üstünde yüzde 50’ye ulaşıldı. Geriye kalanlar aşı karşıtları ya da aşı kararsızları. Bu kişilerin de ikna edilmesi gerekir” diye anlattı.Koronavirüs aşısının 5 yaş üstü çocuklardaki klinik çalışmalarının olumlu sonuçlandığını ve birçok ülkenin bu yaş grubundaki çocukları aşılamaya başladığını vurgulayan Dr. Dildök “Bilimsel veriler bu yaş grubunda koronavirüs aşısının etkinliğini ve yan etkisinin bulunmadığını gösteriyor. Bizde de bir süre sonra 5 yaş üstüne aşılamaya geçilecektir. Toplum bağışıklığının sağlanması için toplumun yüzde 70’nden fazlasının aşılanmış ya da hastalığı geçirmiş olması gerekir. Nüfusumuzun büyük bir bölümünün gençlerden ve çocuklardan oluştuğunu düşünürsek, toplum bağışıklığı için de bu yaş grubunun aşılanması önemli” dedi.'Çocuklardan yardım alınabilir'Okulların açılmasıyla birlikte çocukların hastalanmaya başladığını ve eve taşıdıkları virüsle hane halkının enfekte olduğunu vurgulayan Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, okulların açık tutulabilmesi için bütün anne babaların koronavirüs aşısı yaptırmaları gerektiğini anlattı.Anne babaların ikna edilebilmesi için çocuklardan yardım alınabileceğini ifade eden Dr. Dildök “Aşılar uygulanmaya başladıktan sonra yaşanan pandemi, aşısızların pandemisidir. Diğer konulardan da bildiğimiz gibi çocukların anne babalarını uyarmaları ve ikna etmeleri birçok kişiden daha kolay. Burada öğretmenlere iş düşüyor. Öğretmenler, çocuklara aşılanmanın önemini anlatarak anne babalarını aşıya yönlendirmesi konusunda bilinçlendirebilirler” diye açıkladı.'Anne ölümleri arttı'Aşı konusunda en büyük tereddüt yaşayan kişilerin gebeler olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serkan Özbakış geçtiğimiz yıl koronavirüse bağlı hamile ya da yeni doğum yapmış kişilerde ölüm oranlarının yüzde 50 oranında arttığını belirterek “Bu yıl geçen yıla göre yüzde 50 daha artış oldu. Bu hesapla pandemi öncesi döneme göre anne ölümleri yüzde 225 artış gösterdi. Bu ürkütücü bir rakam. Ne yazık ki, hayatını kaybeden annelerin yüzde 90’ı aşısız. Hangi aşıya ulaştığınız hiç önemli değil. Hamilelerin mutlaka koronavirüs aşısı yaptırmaları gerekiyor” dedi.
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aile hekimliği, koronavirüs, koronavirüs aşısı

Aile hekimlerinden çağrı: Aşılama durma noktasına geldi

10:03 02.11.2021
© REUTERS / Carl CourtJaponya - koronavirüs - aşı
Japonya - koronavirüs - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© REUTERS / Carl Court
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Koronavirüs aşısının yoğun olarak uygulandığı dönemde hekim başına günde en az 150 aşı yapılırken aile hekimleri bugün ASM’ye aşı yaptırmaya gelen 6-12 kişiyi bir araya toplamakta zorluk çektiğini söylüyor.
Günlük yeni Kovid-19 pozitif hasta sayısının 23 bin, koronavirüse bağlı vefat sayılarının da günlük 200’ün üstünde olmasına rağmen vatandaşın aşı yaptırmamasının endişe verici olduğunu söyleyen aile hekimleri, aşılamanın durma noktasına geldiğini belirterek yeni tedbirlerle özellikle aşı kararsızlarının ikna edilmesi gerektiğini bildirdi.

'6 kişiyi bir araya toplamakta zorlanıyoruz'

Türkiye Gazetesi'nden Ziynet Kocabıyık'ın haberine göre, İstanbul Aile Hekimliği Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, son dönemde günlük aşı sayısının çok azaldığına dikkat çekerek “Ben 5 birimlik bir ASM’de çalışıyorum. Aşılamanın yoğun olduğu dönemde her doktor arkadaşımız en 150 aşı yapıyordu. Bugün 6 kişiyi bir araya toplamakta zorlanıyoruz” dedi.

'Geriye kalanlar aşı karşıtları ya da kararsızlar'

Bu yıl 8.si gerçekleştirilen İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Kongresi’nde konuşan Dr. Dildök, günlük aşı sayılarının düşmesinin en önemli sebeplerinden birinin sağlığına duyarlı, aşı olmak isteyen hemen hemen herkesin aşılanması olduğunu belirterek “Ancak aşı olması gereken 12 yaş üstünde yüzde 50’ye ulaşıldı. Geriye kalanlar aşı karşıtları ya da aşı kararsızları. Bu kişilerin de ikna edilmesi gerekir” diye anlattı.
Koronavirüs aşısının 5 yaş üstü çocuklardaki klinik çalışmalarının olumlu sonuçlandığını ve birçok ülkenin bu yaş grubundaki çocukları aşılamaya başladığını vurgulayan Dr. Dildök “Bilimsel veriler bu yaş grubunda koronavirüs aşısının etkinliğini ve yan etkisinin bulunmadığını gösteriyor. Bizde de bir süre sonra 5 yaş üstüne aşılamaya geçilecektir. Toplum bağışıklığının sağlanması için toplumun yüzde 70’nden fazlasının aşılanmış ya da hastalığı geçirmiş olması gerekir. Nüfusumuzun büyük bir bölümünün gençlerden ve çocuklardan oluştuğunu düşünürsek, toplum bağışıklığı için de bu yaş grubunun aşılanması önemli” dedi.

'Çocuklardan yardım alınabilir'

Okulların açılmasıyla birlikte çocukların hastalanmaya başladığını ve eve taşıdıkları virüsle hane halkının enfekte olduğunu vurgulayan Dr. Esin Ayfer Çulha Dildök, okulların açık tutulabilmesi için bütün anne babaların koronavirüs aşısı yaptırmaları gerektiğini anlattı.
Anne babaların ikna edilebilmesi için çocuklardan yardım alınabileceğini ifade eden Dr. Dildök “Aşılar uygulanmaya başladıktan sonra yaşanan pandemi, aşısızların pandemisidir. Diğer konulardan da bildiğimiz gibi çocukların anne babalarını uyarmaları ve ikna etmeleri birçok kişiden daha kolay. Burada öğretmenlere iş düşüyor. Öğretmenler, çocuklara aşılanmanın önemini anlatarak anne babalarını aşıya yönlendirmesi konusunda bilinçlendirebilirler” diye açıkladı.

'Anne ölümleri arttı'

Aşı konusunda en büyük tereddüt yaşayan kişilerin gebeler olduğunu söyleyen İstanbul Aile Hekimliği Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Serkan Özbakış geçtiğimiz yıl koronavirüse bağlı hamile ya da yeni doğum yapmış kişilerde ölüm oranlarının yüzde 50 oranında arttığını belirterek “Bu yıl geçen yıla göre yüzde 50 daha artış oldu. Bu hesapla pandemi öncesi döneme göre anne ölümleri yüzde 225 artış gösterdi. Bu ürkütücü bir rakam. Ne yazık ki, hayatını kaybeden annelerin yüzde 90’ı aşısız. Hangi aşıya ulaştığınız hiç önemli değil. Hamilelerin mutlaka koronavirüs aşısı yaptırmaları gerekiyor” dedi.
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