Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211102/bm-iklim-zirvesinde-100den-fazla-lider-2030a-kadar-orman-kaybini-durdurmayi-taahhut-etti-1050392430.html
BM İklim Zirvesi'nde 100'den fazla lider 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı taahhüt etti
BM İklim Zirvesi'nde 100'den fazla lider 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı taahhüt etti
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 100'ün üzerinde lider 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı, bu alanda 12 milyar dolar kamu ve 7,2 milyar dolar özel... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T02:46+0300
2021-11-02T02:46+0300
dünya
bm
iklim değişikliği
orman
iklim zirvesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050392405_0:51:1000:614_1920x0_80_0_0_ce18d90877745b76daa89bb7863fafa5.jpg
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) 100'den fazla lider 'Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi'ni imzaladı.Liderler, bildirge kapsamında 2030'a kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmayı ve bu durumu tersine çevirmeyi taahhüt etti. Liderler ayrıca bu hedefe yönelik 12 milyar dolar kamu ve 7,2 milyar dolar özel sektör finansmanı aktarmayı vaat etti.Bildirgede, ormanları ve diğer karasal ekosistemleri korumak ve restorasyonlarını hızlandırma, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden ve ulusal ticaret politikalarını hayata geçirme, kırsal geçim kaynaklarının geliştirilerek dayanıklılığın artırılması, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğini teşvik edecek politikaların tasarlanması, yerel topluluklar için destek sağlanması ve finansmanın uluslararası hedeflerle uyumlu hale getirilmesinin kolaylaştırılması için taahhütte bulunuldu.Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Küresel Orman Uygulamaları Lideri France Price, bildirgeye ilişkin açıklamasında, ormansızlaşmanın durdurulmasına yönelik verilen taahhütlerin acilen uygulanması gerektiğine işaret ederek, "Ormanlar, insan, ekonomik ve sosyal refah için kritik öneme sahip ekosistem hizmetleri sağlıyor ancak ormanlarda endişe verici boyutlardaki kayıp devam ediyor" ifadesini kullandı.Hükûmetlerin katılımı, hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırarak arazi ve orman yönetimini iyileştirme çabalarını hızlandırması gerektiğini kaydeden Price, "Hükûmetleri, bugün açıklanan orman ve arazi kullanımı taahhütlerini iddialı, zamana bağlı hedefler ve bu hedeflerin izlenmesi ve doğrulanması için ortak bir şeffaf çerçeveyle tamamlamaya çağırıyoruz. Kaybedecek zamanımız yok. Uygulama, doğa açısından olumlu bir geleceği güvence altına alacak sonuçlar elde etmenin anahtarı" değerlendirmesinde bulundu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050392405_58:0:943:664_1920x0_80_0_0_a9a0b6dd01059f7f29d1144fb8b30062.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
bm, iklim değişikliği, orman, iklim zirvesi

BM İklim Zirvesi'nde 100'den fazla lider 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı taahhüt etti

02:46 02.11.2021
© AP Photo / Alberto PezzaliBM İklim Zirvesi
BM İklim Zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AP Photo / Alberto Pezzali
Abone ol
İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında 100'ün üzerinde lider 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı, bu alanda 12 milyar dolar kamu ve 7,2 milyar dolar özel sektör finansmanı sağlamayı taahhüt etti.
Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) 26. Taraflar Konferansı'nda (COP26) 100'den fazla lider 'Ormanlar ve Arazi Kullanımına İlişkin Liderler Bildirgesi'ni imzaladı.
Liderler, bildirge kapsamında 2030'a kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmayı ve bu durumu tersine çevirmeyi taahhüt etti. Liderler ayrıca bu hedefe yönelik 12 milyar dolar kamu ve 7,2 milyar dolar özel sektör finansmanı aktarmayı vaat etti.
Bildirgede, ormanları ve diğer karasal ekosistemleri korumak ve restorasyonlarını hızlandırma, sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden ve ulusal ticaret politikalarını hayata geçirme, kırsal geçim kaynaklarının geliştirilerek dayanıklılığın artırılması, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliğini teşvik edecek politikaların tasarlanması, yerel topluluklar için destek sağlanması ve finansmanın uluslararası hedeflerle uyumlu hale getirilmesinin kolaylaştırılması için taahhütte bulunuldu.
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Küresel Orman Uygulamaları Lideri France Price, bildirgeye ilişkin açıklamasında, ormansızlaşmanın durdurulmasına yönelik verilen taahhütlerin acilen uygulanması gerektiğine işaret ederek, "Ormanlar, insan, ekonomik ve sosyal refah için kritik öneme sahip ekosistem hizmetleri sağlıyor ancak ormanlarda endişe verici boyutlardaki kayıp devam ediyor" ifadesini kullandı.
Hükûmetlerin katılımı, hesap verebilirliği ve şeffaflığı artırarak arazi ve orman yönetimini iyileştirme çabalarını hızlandırması gerektiğini kaydeden Price, "Hükûmetleri, bugün açıklanan orman ve arazi kullanımı taahhütlerini iddialı, zamana bağlı hedefler ve bu hedeflerin izlenmesi ve doğrulanması için ortak bir şeffaf çerçeveyle tamamlamaya çağırıyoruz. Kaybedecek zamanımız yok. Uygulama, doğa açısından olumlu bir geleceği güvence altına alacak sonuçlar elde etmenin anahtarı" değerlendirmesinde bulundu.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:52Fransa balıkçılık sorunu yaşadığı İngiltere'ye karşı misillemede bulunmayı erteledi
02:46BM İklim Zirvesi'nde 100'den fazla lider 2030'a kadar orman kaybını durdurmayı taahhüt etti
02:16Düzce ve Sakarya'da yoğun sis etkili: Görüş mesafesi 5 metreye düştü
02:07Bakan Dönmez: TRT payının tarımsal sulama abone grubundan kaldırılmasıyla ilgili hazırlık yaptık
01:39Elazığ, Kovid-19 aşılamasında 'sarı kategori'ye geçti
01:22Malatya'da kadın cinayeti: Uzaklaştırma kararı bulunan eşi tarafından öldürüldü
01:20AK Partili Aydemir: Bizden önce doğalgaz kaç vilayetteydi, birçok kurumda kalorifer yoktu
01:11İsrailli Bakan tekerlekli sandalyesi nedeniyle İklim Değişikliği Konferansı'na katılamadı
01:00Lübnan'ın 70 yıllık gazetesi The Daily Star ekonomik kriz nedeniyle kapandı
00:56BioNTech'in kurucuları Türeci ve Şahin: Kovid-19 grip statüsüne geçecek
00:48'Jahrein' olarak bilinen Ahmet Sonuç, Twitch'teki kara para aklama olayı için ifade vermeye çağrıldı
00:32Kist ameliyatı için bağış toplayan Twitch yayıncısı, topladığı paralarla göğüs estetiği yaptırdı
00:20ABD yönetiminden sabitkoinler için düzenleme çağrısı
00:20Koruma altındaki su samuru tüfekle ateş edilerek öldürüldü
DünUzman çavuş 42 kilo 100 gram esrarla yakalandı
DünYunanistan'da günlük Kovid-19 vaka sayısında yeni rekor
Dün'Yapay et yaygınlaşmalı' diyen Ömür Gedik: Et yiyelim ama hayvanlar ölmesin
DünSudan Başbakanı Hamduk: Durum, 24 Ekim'deki haline geri getirilmeli
DünPentagon Sözcüsü: Ankara'daki F-35 görüşmesi oldukça verimli geçti
DünRus Dışişleri: Lavrov, Ermenistan Dışişleri Bakanı ile Karabağ’daki insani durumu görüştü