Bağımsız Türkiye Partisi, Ayasofya Camii’nde Atatürk'e mevlid okunması için başvuruda bulundu

Bağımsız Türkiye Partisi, sosyal medyadan Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına mevlid okunması için İstanbul Valiliği’ne başvurduklarını açıkladı.Partinin resmi Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), 10 Kasım’da Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına mevlid okunması için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunduklarını duyurdu.
Bağımsız Türkiye Partisi, sosyal medyadan Ayasofya Camii’nde Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına mevlid okunması için İstanbul Valiliği’ne başvurduklarını açıkladı.
Partinin resmi Twitter hesabından şu paylaşım yapıldı:
"Bağımsız Türkiye Partisi olarak 10 Kasım’da Ayasofya Camii’sinde Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Mevlid-i Şerif okunması için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunduk."
Bağımsız Türkiye Partisi olarak 10 Kasım’da Ayasofya Camii’sinde Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için Mevlid-i Şerif okunması için İstanbul Valiliği’ne başvuruda bulunduk. @TC_istanbulpic.twitter.com/zvMXKpMqPW