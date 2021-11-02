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Fenerbahçe'de Pelkas iddiası: Devre arasında satılabilir
Fenerbahçe'de Pelkas iddiası: Devre arasında satılabilir
Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas'ın Pereira yönetimiyle anlaşamadığı ve devre arasında satılabileceği iddia edildi. 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T10:20+0300
2021-11-02T10:19+0300
spor
fenerbahçe
vitor pereira
dimitrios pelkas
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Geçen sezonun parlayan yıldızı Dimitrios Pelkas, Vitor Pereira ile söndü. Hocasıyla sorun yaşayan ve yeterli özgürlük alanı bulamadığına inanan Yunan futbolcu için çanlar çalıyor.Sözcü gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe’de mutsuzluğu yüzüne yansıyan isimlerden biri de Dimitrios Pelkas.Şampiyonluğun kıl payı kaçtığı geçen sezonu 34 maçta 8 gol-7 asistle tamamlayan ve 31 kez ilk 11'de sahaya çıkarak 13 farklı maçta skora etki etmeye başaran Pelkas. Pereira döneminde yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle dördü ilk 11 olmak üzere dokuz maça çıktı, sadece birinde 90 dakika oynayabildi ve maç başına ortalama 35 dakika süre aldı.Dimitrios Pelkas'ın Pereira ile anlaşamadığı ve sorun yaşadığı belirtilirken, bu maçta 41. dakikada oyundan alınınca da tavrını açık şekilde belli etti. Pelkas'ın ayrıca yeni oyun sisteminin kendine uymadığını düşündüğü ve sahada özgürlük alanı bulamadığına inanıyor. İddialara göre bu şekilde devam etmesi halinde başarılı futbolcu, devre arasında ayrılmak için yönetimden izin isteyecek. Pelkas'a sezon başında 9 milyon euro'luk teklif gelmiş ancak Fenerbahçe yönetimi bu rakamı düşük bulduğu için geri çevirmişti.
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fenerbahçe, vitor pereira, dimitrios pelkas

Fenerbahçe'de Pelkas iddiası: Devre arasında satılabilir

10:20 02.11.2021
© AAPelkas'tan Emre Belözoğlu itirafı
Pelkas'tan Emre Belözoğlu itirafı - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AA
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Fenerbahçeli futbolcu Dimitrios Pelkas'ın Pereira yönetimiyle anlaşamadığı ve devre arasında satılabileceği iddia edildi.
Geçen sezonun parlayan yıldızı Dimitrios Pelkas, Vitor Pereira ile söndü. Hocasıyla sorun yaşayan ve yeterli özgürlük alanı bulamadığına inanan Yunan futbolcu için çanlar çalıyor.
Sözcü gazetesinin haberine göre; Fenerbahçe’de mutsuzluğu yüzüne yansıyan isimlerden biri de Dimitrios Pelkas.
Şampiyonluğun kıl payı kaçtığı geçen sezonu 34 maçta 8 gol-7 asistle tamamlayan ve 31 kez ilk 11'de sahaya çıkarak 13 farklı maçta skora etki etmeye başaran Pelkas. Pereira döneminde yaşadığı omuz sakatlığı nedeniyle dördü ilk 11 olmak üzere dokuz maça çıktı, sadece birinde 90 dakika oynayabildi ve maç başına ortalama 35 dakika süre aldı.
Dimitrios Pelkas'ın Pereira ile anlaşamadığı ve sorun yaşadığı belirtilirken, bu maçta 41. dakikada oyundan alınınca da tavrını açık şekilde belli etti. Pelkas'ın ayrıca yeni oyun sisteminin kendine uymadığını düşündüğü ve sahada özgürlük alanı bulamadığına inanıyor. İddialara göre bu şekilde devam etmesi halinde başarılı futbolcu, devre arasında ayrılmak için yönetimden izin isteyecek. Pelkas'a sezon başında 9 milyon euro'luk teklif gelmiş ancak Fenerbahçe yönetimi bu rakamı düşük bulduğu için geri çevirmişti.
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