https://tr.sputniknews.com/20211102/kilicdaroglu-birileri-15-temmuzu-allahin-lutfu-kabul-edip-milletin-ensesinde-boza-pisirdi--1050405246.html

Kılıçdaroğlu: Birileri 15 Temmuz’u Allah’ın lütfu kabul edip, milletin ensesinde boza pişirdi

Kılıçdaroğlu: Birileri 15 Temmuz’u Allah’ın lütfu kabul edip, milletin ensesinde boza pişirdi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T13:48+0300

2021-11-02T13:48+0300

2021-11-02T14:04+0300

politika

chp

kemal kılıçdaroğlu

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Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde: * Hiç kimsenin umutsuzluğa kapılmaya hakkı yok, beraber demokrasiyi getireceğiz.* Beni üzen; Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Mustafa Kemal Atatürk'ün isminin anılmamasıdır. Bu; kabul edilebilir bir tutum değildir. Diyanet İşleri’ni kuran Atatürk'ün Diyanet İşleri tarafından en azından cuma hutbesinde anılması gerekirdi. * 15 Temmuz’da hep beraber darbecilere karşı çıktık. Ama birileri 15 Temmuz’u Allah’ın lütfu kabul edip, milletin ensesinde boza pişirdiler* AYM kararlarını uygulamayan bürokratlar talimatı kimden aldılarsa, aynı şeyi yapmasınlar. Yaptıkları taktirde onları devletin bürokrasisi içinde tutmayacağım açık ve net söylüyorum. AYM kararını uygulayacaksın. * 125 bini aşkın kişinin KHK'larla görevleri sona erdirildi. Mahkeme kararıyla beraat edenlerin, hakkında takipsizlik kararı verilenlerin, AYM tarafından suç yoktur diyerek hakkında karar verilenlerin tamamını görevlerine iade edeceğiz* Haksızlığa uğrayan KHK'lıların tamamını görevlerini iade edeceğiz. Az kaldı, sabretsinler, geliyor gelmekte olan. * Soru sorduk: 128 milyar doları hangi koşullarda, kime sattınız? Bu sorunun yanıtını vermediler. Bugün değilse yarın bu sorunun yanıtını alacağız mutlaka.* (Elitaş), 2021 yılının yarısına kadar, faaliyetlerine devam etmeyen, işyerleri kapananların bu ülkenin insanlarının yararına kullanılmıştır dedi. Bu kadar atılmaz. Ahlak diye bir şey var. 128 milyar dolar buharlaşıyor. Siz çıkıp milletin önüne yalan söylüyorsunuz. * Bugün sayın Bahçeli, 'Anadolu'ya milletvekillerini göndereceğim CHP'yi ne yapıyor' diye demiş. Çok memnun oldum, hiç değilse vatandaşla muhatap olurlar. Pazara, ayakkabı tamircisine, işsize sorsunlar 'Bu CHP ne yapıyor?' diye. Gir milletin arasına, fakirin fukaranın halini gör. Cumhur ittifakının ortağına da demek ki CHP yol açıyor. * 7 Milyon 578 Bin 123 kişi asgari ücretin 3’te 1 kadar gelir elde ediyor. Bu kişilerin aylık 1.192 liranın altında gelirleri var. 24 milyon 600 bin hane var. 128 milyar dolar pay edilse her haneye 5202 dolar yani 49 bin 578 lira para düşmesi lazım. Nerede bu para? * AKP'ye ve MHP'ye oy veren bugün de kendini kararsız gören ya da oy vermeye devam edeceğim diyen vatandaşlara soruyorum; Erdoğan şahsım hükümeti bizim çiftçimize mi çalışıyor, yabancı çiftçilere mi çalışıyor? Elinizi vicdanınıza koyun.* 98 yıllık bir Cumhuriyet’te 7 yıl arka arkaya milli gelirin düştüğü dönem Erdoğan'ın Şahsım Hükümeti dönemidir. 2. Dünya Savaşı’nda, Marmara Depremi’nde böyle bir şey olmadı.* Türkiye, ilk 20 ekonomi liginden düşmüş durumda. Oysa 'ilk 10'a gireceğiz' diyorlardı. * Bir Kara Kış Fonu kurun. Bu fonu garip güreba için kullanın dedim. Elektrik faturalarından KDV'yi, TRT katkı payını kaldırın dedim. Biz dünyayı da izliyoruz. Fransa aylık geliri 2 bin avronun altında olanlara aylık 100 avro veriyor

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chp, kemal kılıçdaroğlu