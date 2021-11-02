https://tr.sputniknews.com/20211102/muhtesem-yuzyilin-yapimcisindan-diziyi-aniden-birakan-meryem-uzerliye-saygisizlik-ve-simariklik-1050411452.html

Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısından diziyi aniden bırakan Meryem Uzerli'ye: Saygısızlık ve şımarıklık

Muhteşem Yüzyıl'ın yapımcısından diziyi aniden bırakan Meryem Uzerli'ye: Saygısızlık ve şımarıklık

Muhteşem Yüzyıl’ın yapımcısı Timur Savcı, ‘Hürrem’ rolünü bırakıp Berlin'e dönen Meryem Uzerli hakkında açıklamalarda bulundu. Uzerli’nin diziden aniden... 02.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-02T16:12+0300

2021-11-02T16:12+0300

2021-11-02T16:20+0300

muhteşem yüzyıl

yaşam

meryem uzerli

dizi

yapımcı

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'Muhteşem Yüzyıl'da Hürrem Sultan’ı canlandıran Meryem Uzerli, 2013 yılında 'tükenmişlik sendromu' yaşadığı gerekçesiyle çekimleri yarıda bırakıp Almanya’ya gitti. Yapım şirketi de onun yerine ekibe Vahide Perçin’i dahil etti.Dizinin yapımcısı Timur Savcı, 2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve yurt dışında da birçok izleyicisi olan Muhteşem Yüzyıl dizisi hakkında konuştu.Simge Fıstıkoğlu’nun YouTube'daki 'Hayat Okulu' adlı programına katılan ve yıllar sonra konuyla ilgili açıklama yapan Timur Savcı, Meryem Uzerli’nin tükenmişlik sendromuyla aniden diziyi bırakmasını tüm ekibe karşı saygısızlık, şımarıklık olduğunu düşündüğünü söyledi.'Ağabeyi araya girdi, geri dönüşü yoktu'Savcı, “Meryem’in diziyi bırakması bana da sürpriz oldu. Bu durumlarda seri katil soğukkanlılığım var. Meryem’in ağabeyi araya girdi, başkaları araya girmeye çalıştı ama 'Bitti' dedim. Geri dönüşü yoktu artık” diye konuştu.Timur Savcı, Muhteşem Yüzyıl, Suskunlar, Kavak Yelleri, ve Bir Zamanlar Çukurova gibi dizilerin yapımcılığını üstlendi.

https://tr.sputniknews.com/20161205/muhtesem-yuzyil-rusya-1026144393.html

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muhteşem yüzyıl, meryem uzerli, dizi, yapımcı