Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211102/naci-agbal-hazine-ve-maliye-bakanligi-musaviri-oldu-1050397182.html
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Merkez Bankası Başkanlığı görevinden 20 Mart’ta gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile alınan Naci Ağbal'ın Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-02T10:13+0300
2021-11-02T10:13+0300
2021-11-02T10:13+0300
türkiye
naci ağbal
merkez bankası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104041/13/1040411336_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8e7295b71ca6776039a0888889943697.jpg
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığını 4.5 ay sürdürmesinin ardından görevden alınan Naci Ağbal, ekonomi yönetiminde yeni bir göreve getirildi.Resmi Twitter hesabının bio’suna eklediği yeni görev bilgisine göre Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri oldu. 7 Kasım 2020’de TCMB Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal, 20 Mart 2021’de görevden alınmıştı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104041/13/1040411336_85:0:1133:786_1920x0_80_0_0_529d81f48470e83676943e6cac7306a4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
naci ağbal, merkez bankası
Naci Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığı müşaviri oldu
Merkez Bankası Başkanlığı görevinden 20 Mart’ta gece yarısı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile alınan Naci Ağbal'ın Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri olduğu öğrenildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası başkanlığını 4.5 ay sürdürmesinin ardından görevden alınan Naci Ağbal, ekonomi yönetiminde yeni bir göreve getirildi.
Resmi Twitter hesabının bio’suna eklediği yeni görev bilgisine göre Ağbal, Hazine ve Maliye Bakanlığında bakanlık müşaviri oldu.
7 Kasım 2020’de TCMB Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal, 20 Mart 2021’de görevden alınmıştı.